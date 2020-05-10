Врач оценил риск заражения Covid-19 на летних площадках и в кафе

Летние площадки и кафе, которые возобновят работу в результате ослабления карантина, могут представлять опасность с точки зрения заражения коронавирусом.

Об этом в эфире ObozTV рассказал врач-инфекционист Роман Малинка. "На летних террасах может быть большое столпотворение людей в одном месте", – предположил он.

"Даже если это на улице, но мы ведь знаем, в каких условиях это постоянно происходит. На паре квадратных метров может размещаться несколько столов, не будет сохраняться дистанция, и это уже опасно", – предупредил врач.

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Говоря о продаже кофе на вынос, он назвал ряд необходимых мер безопасности. "Если будет проточная вода, если продавец постоянно будет мыть руки, если будет носить маску и перчатки, а лучше – защитный экран, тогда риск минимальный".

Вместе с тем медик заметил, что находиться весь день в такой "экипировке" достаточно сложно. "Я не думаю, что люди на кухне или в кафе смогут терпеть", – сказал он.

Врач обратил внимание и на расчет наличными. По его словам, бумажные деньги опасны с точки зрения распространения коронавируса, поэтому при оплате услуг желательно пользоваться карточкой.

Летнее кафе, иллюстрация

Исходя из этого, медик порекомендовал придерживаться прежних правил карантина, несмотря на его ослабление. "Потерпите еще хотя бы месяц, не выходите без надобности из дома. Как говорят, береженого бог бережет", – заметил он.

Как писал OBOZREVATEL, экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов сообщил, что существует теоретическая опасность заражения коронавирусом COVID-19 при покупке кофе на вынос, если продавец является бессимптомным носителем.

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