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Летели на маленькой высоте: жителей Винницы встревожила военная авиация

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В небе Винницы 31 июля жители заметили несколько боевых самолетов и вертолетов, которые летели на достаточно небольшой высоте.

Винничан встревожили громкие звуки, издаваемые боевой техникой, и они начали искать объяснений в соцсетях, пишет "Апостроф" (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что полет военных самолетов и вертолетов вызван плановой летной подготовкой пилотов. Военные тренировались управлять самолетом АН-24, бомбардировщиком Су-24, истребителем МиГ-29 и вертолетом Ми-8.

Вертолет в Виннице

Вертолет в Виннице

Апостроф

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"Это обычные плановые учения, которые проводятся для повышения летной квалификации военнослужащих. Ничего экстраординарного не происходит", – сообщили в Вооруженных силах Украины.

Военная авиация над Винницей

Военная авиация над Винницей

Апостроф

Как писал OBOZREVATEL, в конце июня в Одессу в рамках учений Sea Breeze-2019 прибыли военно-транспортные самолеты стран НАТО. Воздушные судна доставили в Украину личный состав, технику и необходимое оборудование.

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Место
Украина Винница
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
Летели на маленькой высоте: жителей Винницы встревожила военная авиация(ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ) ахаха Прикольный анекдот
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Низько летіли то до дощу. Ну або від висоти голова крутиться)))
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Карпов Стас
Карпов Стас
Последние летающие самолеты ВСУ.
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