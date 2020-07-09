Лесные пожары в Луганской области локализованы. Фото и видео

Спасатели 9 июля локализовали пожары в Луганской области, в которых пять человек погибли и десятки пострадали.

Сейчас остаются три очага тления, угрозы дальнейшего распространения огня нет, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (чтобы посмотреть все фото и видео, доскролльте до конца новости).

Спасатели локализовали пожары на Луганщине. Фото ГСЧС

"В 17:40 9 июля удалось локализовать пожар сухой травы и лесного массива на территории Новоайдарского района, который возник 6 июля возле с. Осколоновка и в результате сильного порывистого ветра (до 20 м/с) переменных направлений распространился на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново", - сказано в сообщении.

Спасатели локализовали пожары на Луганщине. Фото ГСЧС

К тушению пожаров привлечены 1,4 тысячи человек и 293 единицы техники, в том числе два самолета АН-32П.

Спасатели локализовали пожары на Луганщине. Фото ГСЧС

На месте развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГСЧС.

Спасатели локализовали пожары на Луганщине. Фото ГСЧС

В свою очередь правоохранители оценивают объем убытков в результате пожаров.

"Угрозы населению и объектам инфраструктуры нет. Полицейские продолжают осмотр мест происшествия, чтобы определить объем убытков. Спасибо каждому за четкую и слаженную работу!", – приводит слова министра внутренних дел Арсена Авакова сайт ведомства.

По словам заместителя главы МВД Сергея Ярового, главной задачей является определение причин возникновения пожара.

Спасатели локализовали пожары на Луганщине. Фото ГСЧС

"Для нас принципиально важно разобраться в причине возникновения пожара, чтобы в дальнейшем не допустить такой ситуации. Население и экосистема получили очень серьезные последствия. Тем более что мы находимся недалеко от зоны проведения операции Объединенных сил и применять технику, в частности авиацию, мы не можем в полном объеме", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области возле Северодонецка загорелись леса на площади 85 гектаров. Огонь уничтожил около 80 дачных построек садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в селе Смоляниново.

Также погибли 5 человек и более 30 пострадали, в том числе 17 детей. 18 человек уже выписаны из больницы.