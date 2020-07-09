Лесные пожары в Луганской области локализованы. Фото и видео
Спасатели 9 июля локализовали пожары в Луганской области, в которых пять человек погибли и десятки пострадали.
Сейчас остаются три очага тления, угрозы дальнейшего распространения огня нет, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (чтобы посмотреть все фото и видео, доскролльте до конца новости).
"В 17:40 9 июля удалось локализовать пожар сухой травы и лесного массива на территории Новоайдарского района, который возник 6 июля возле с. Осколоновка и в результате сильного порывистого ветра (до 20 м/с) переменных направлений распространился на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново", - сказано в сообщении.
К тушению пожаров привлечены 1,4 тысячи человек и 293 единицы техники, в том числе два самолета АН-32П.
На месте развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГСЧС.
В свою очередь правоохранители оценивают объем убытков в результате пожаров.
"Угрозы населению и объектам инфраструктуры нет. Полицейские продолжают осмотр мест происшествия, чтобы определить объем убытков. Спасибо каждому за четкую и слаженную работу!", – приводит слова министра внутренних дел Арсена Авакова сайт ведомства.
По словам заместителя главы МВД Сергея Ярового, главной задачей является определение причин возникновения пожара.
"Для нас принципиально важно разобраться в причине возникновения пожара, чтобы в дальнейшем не допустить такой ситуации. Население и экосистема получили очень серьезные последствия. Тем более что мы находимся недалеко от зоны проведения операции Объединенных сил и применять технику, в частности авиацию, мы не можем в полном объеме", – подчеркнул он.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области возле Северодонецка загорелись леса на площади 85 гектаров. Огонь уничтожил около 80 дачных построек садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в селе Смоляниново.
Также погибли 5 человек и более 30 пострадали, в том числе 17 детей. 18 человек уже выписаны из больницы.