Лесные пожары могут провоцировать развитие онкозаболеваний – СМИ

Масштабные пожары, бушующие на востоке Украины уже неделю, наносят не только миллиардные убытки, но и оказывают разрушительное воздействие на окружающую среду и здоровье украинцев. Однако экологические активисты молчат. Об этом говорится в статье, размещенной на сайте 24 канала.

По словам медиков, мнения которых приведены в статье, смог от лесных пожаров провоцирует много различных заболеваний, в частности онкологических. Согласно многолетних исследований, продукты горения леса могут вызвать развитие рака легких и почек, а также множественные миеломы.

При этом для ряда категорий населения лесные пожары максимально опасны. Так, в зоне риска – люди старшего возраста, беременные женщины, дети, люди, страдающие от хронических респираторных болезней, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.

По мнению бывшей главы МОЗ Ульяны Супрун, уменьшить риски от загрязненного воздуха можно, если во время активных пожаров не выходить на улицу без необходимости, следить за состоянием воздуха и придерживаться рекомендаций государственных служб и медиков, закрывать окна и двери. Для людей, входящих в группы риска, крайне важно также иметь под рукой свои лекарства и находиться на связи с врачом.

Помочь минимизировать угрозы пожаров или хотя бы популяризировать рекомендации по защите от опасного воздействия загрязненного воздуха могли бы многочисленные экоактивисты. Однако они сохраняют полное молчание и полностью дистанцировались от проблемы.

"Пока чрезвычайники борются с пожарами, полиция ищет виновных в поджогах, а врачи спасают больных, совсем "выпали из процесса" экологические активисты – те, кто должны быть на ведущих ролях во время экокатастроф. Уже стало печальной традицией, что в Украине часто происходят платные экологические шоу-митинги или акции, но когда возникают реальные проблемы – тишина", – резюмируют авторы статьи.