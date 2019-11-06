"Мы братья!" Харьковский депутат приехал к Скабеевой "мирить народы". Видео

Член политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" и депутат Харьковского городского совета Андрей Лесик заявил на КремльТВ, что украинский и русский народ – братья.

Он появился эфире пропагандисткой программы "60 минут", ведущими которой являются ярая украинофобка Ольга Скабеева и ее супруг Евгений Попов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Кого в Украине больше, тех, кто выставляет караул в форме вермахта, или таких, как мы, людей абсолютно нормальных?" – выдала Скабеева, продемонстировав сюжет о фестивале реконструкции освобождения от фашистов, который прошел на Киевщине.

Лесик у Скабеевой назвал украинцев и русских братьями Скриншот из видео

"Ничего особенного я не вижу в том, что приехал к вам. Хочу, чтобы люди понимали, что Украина другая. Таких людей 0,00..%. Наша страна под внешним управлением продолжает оставаться", – высказался он.

"Моя позиция, я хотел бы, чтобы красной линией это прошло, – что украинцы и русские – два братских народа. 9 мая – то, что нас объединяет. К сожалению, людей, которые высказывают позицию, наказывают. Я сам сидел в СИЗО за пост в Facebook, которого не было", – сказал он, открестившись от двух уголовных производств.

Лесик заверил, что никого не боится, поэтому поехал в Россию, чтобы "помирить народы".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее росСМИ опозорились фейком "фашистском" карауле под Киевом, подав в своем свете фестиваль реконструкции событий Второй мировой войны.

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