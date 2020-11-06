Лерос после драки с Юрченко узнал о причастности к конфликту Тищенко. Фотофакты

Нардеп Гео Лерос прокомментировал свой конфликт с коллегой Александром Юрченко в стенах Верховной Рады.

На своей странице в Facebook он обвинил в подстрекательстве еще одного народного избранника – Николая Тищенко. Он также напомнил ему об ответственности за якобы сожженный автомобиль.

"Так это ты мне устроил, Коля?)) В следующий раз не посылай свою шестерку, а приходи сам. Я только про тебя начинаю забывать, так ты сразу напоминаешь, что ты до сих пор на свободе. Исправлюсь!" – написал он.

Лерос опубликовал якобы скриншоты с видео, на которых видно, как "Тищенко вчера (5 ноября, – ред.) тренировал нардепа Юрченко, поправлял ему прическу и записывал на свой телефон то самое видео, где нардеп-взяточник рассказывает, как я на него напал".

"Николай, тебя и твою киевскую мафию вместе с Комарницким и Холодовым буду возить мордой по сс*нине. Вы еще за поджог авто не ответили", – подчеркнул нардеп.

По словам Лероса, президент Владимир Зеленский сказал, что Юрченко "обязательно будет сидеть в тюрьме".

"...но по факту он продолжает ходить в парламент, голосовать в унисон со "Слугой народа", получать конверт от Холодова и указания от Тищенко. Кто кого тут наеб@л, объясните?" – написал он.

Лерос опубликовал фотодоказательства причастности Тищенко к его конфликту с Юрченко Facebook Geo Leros

Лерос опубликовал фотодоказательства причастности Тищенко к его конфликту с Юрченко Facebook Geo Leros

Лерос опубликовал фотодоказательства причастности Тищенко к его конфликту с Юрченко Facebook Geo Leros

Лерос опубликовал фотодоказательства причастности Тищенко к его конфликту с Юрченко Facebook Geo Leros

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