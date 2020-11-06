Лерос после драки с Юрченко узнал о причастности к конфликту Тищенко. Фотофакты
Нардеп Гео Лерос прокомментировал свой конфликт с коллегой Александром Юрченко в стенах Верховной Рады.
На своей странице в Facebook он обвинил в подстрекательстве еще одного народного избранника – Николая Тищенко. Он также напомнил ему об ответственности за якобы сожженный автомобиль.
"Так это ты мне устроил, Коля?)) В следующий раз не посылай свою шестерку, а приходи сам. Я только про тебя начинаю забывать, так ты сразу напоминаешь, что ты до сих пор на свободе. Исправлюсь!" – написал он.
Лерос опубликовал якобы скриншоты с видео, на которых видно, как "Тищенко вчера (5 ноября, – ред.) тренировал нардепа Юрченко, поправлял ему прическу и записывал на свой телефон то самое видео, где нардеп-взяточник рассказывает, как я на него напал".
"Николай, тебя и твою киевскую мафию вместе с Комарницким и Холодовым буду возить мордой по сс*нине. Вы еще за поджог авто не ответили", – подчеркнул нардеп.
По словам Лероса, президент Владимир Зеленский сказал, что Юрченко "обязательно будет сидеть в тюрьме".
"...но по факту он продолжает ходить в парламент, голосовать в унисон со "Слугой народа", получать конверт от Холодова и указания от Тищенко. Кто кого тут наеб@л, объясните?" – написал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
НАБУ задержало на взятке помощника народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Юрченко.
Выведенный из фракции СН нардеп Гео Лерос заявил, что помощник взял первые $ 13 000 (вся сумма составляла $ 200 000), которые предусматривались Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.
В уголовном производстве о взятках фигурируют и другие народные депутаты, сказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.
17 сентября генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных НАБУ.
Президент Владимир Зеленский заявил, что подозреваемый в получении взятки Юрченко сядет в тюрьму.
18 сентября нардеп не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда, сославшись на возможное заражение COVID-19.
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Александру Юрченко в виде ареста до 9 ноября с возможностью внесения залога в размере более 3 млн гривен.
Юрченко, который подозревается в коррупции, внес залог в размере 3 миллионов гривен и вышел из СИЗО.
Александр Юрченко, которого заподозрили в причастности к масштабной коррупционной схеме, пришел в Верховную Раду и заявил, что не намерен оставлять мандат.
Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро в отношении народного депутата Александра Юрченко и его неофициального помощника Ивана Фищенко.
4 ноября с народного депутата Александра Юрченко, которого САП и НАБУ подозревают в получении взятки, решением Высшего антикоррупционного суда снят электронный браслет.