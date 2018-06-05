Леонид Кантер умер: сеть скорбит за талантливым режиссером

Украинцы скорбят за талантливым режиссером, путешественником и общественным деятелем Леонидом Кантером.

Он покончил с жизнью, застрелившись на своем хуторе Обырок в Черниговской области 4 июня.

Как рассказали близкие, он оставил записку родным. А одной из версий самоубийства называют сложные семейные проблемы.

"Он за свои 36 лет прожил в сотни раз более продолжительную жизнь, чем дает человеку природа. Защитить родную землю, сделать историю бессмертной - в искусстве, отдохнуть в сказочном крае, но остаться вечно живым по своим делам! Что еще надо? Живи вечно! А мы - обязательно победим!" - пишут его знакомые в соцсетях.

Леонид Кантер родился в Киеве 27 июля 1981 года, работал журналистом и ведущим в Национальной телекомпании Украины.

В 2003 году основал киностудию "Лизард филмс", которая сняла около 50 коротометражных, несколько полнометражных и документальных лент.

В 2007 году Леонид Кантер поселился на хуторе Обирок в Черниговской области и превратил его в художественный хутор - творческое поселение, где собирал друзей со всего мира, организовывал фестивали, творческие мероприятия и народные праздники.

Среди самых известных - фестиваль "ХЛЕБ своими руками" и первый афро-этнический фестиваль "Мама Африка".

Напомним, ранее умер известный украинский хореограф и режиссер.