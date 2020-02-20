Депутат Киевского городского совета Леонид Антоненко стал первым заместителем главы Фонда государственного имущества.

Об этом сообщается на сайте ФГИ. Его отметили как опытного менеджера и соавтора ряда законов. Однако внимание СМИ привлекли не его успехи, а пикантные фото, которые нашлись в сети (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, "Страна" напомнила о скандале, который произошел в 2017 году – личный фотоархив Антоненко стал достоянием общественности. На снимках депутат был запечатлен с бизнес партнером, сотрудником компании Dragon Capital Владиславом Варченко. При этом, мужчинам приписывали роман.

Всплыли пикантные фото Леонида Антоненко Страна

Отметим, что Леонид не женат, детей у него нет. Антоненко и Варченко вместе на многих фото: готовят ужин и едят, отдыхают, фотографируют друг друга в кровати и на нудистском пляже. В сети также распространили якобы переписку молодых людей. Варченко и Антоненко якобы придумали друг другу милые прозвища – Хрума и Чуба.

Всплыли пикантные фото Антоненко Страна

Антоненко и Варченко Страна

Антоненко и Варченко Страна

Отмечается, что на личной странице Антоненко в Facebook фото с Варченко нет и об их возможных отношениях ничего неизвестно.

Антоненко и Варченко с друзьями на отдыхе Страна

Кто такой Антоненко

Чиновник по образованию юрист. Диплом получил в Одесской юридической академии. Он – депутат Киевского горсовета VIII созыва от группы "Киевская команда" (избран от партии "Самопомощь"), с 1 декабря 2015 года – глава комиссии по вопросам собственности Киевсовета.

Работал также директором департамента регистрационных вопросов и лицензирования Национального банка Украины.

Три года назад Леонид принял участие в конкурсе на замещение должности главы Национальной полиции, но возглавить ведомство ему так и не удалось.

В июле 2019 года рассматривался в качестве кандидата на должность члена Антимонопольного комитета Украины.

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