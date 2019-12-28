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28 декабря • обновлено в 23:47
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Ленту перерезал мэр: на Сумщине отпраздновали открытие светофора

1.2т
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В городе Конотоп Сумской области торжественно отпраздновали открытие светофора.

В мероприятии участвовал даже мэр города Артем Семенихин, который перерезал ленточку. Видео "праздника" опубликовано на YouTube.

"Самое главное – светофор работает по требованию. Тут есть кнопка, нажав которую, можно перейти через дорогу. Дай бог, чтобы в нашем городе все развивалось хорошо, по примеру этого светофора", – похвастался мэр.

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Как писал OBOZREVATEL, накануне в сети "подловили" президента Владимира Зеленского. Ранее он обещал, что не будет участвовать в торжественных открытиях объектов инфраструктуры, но недавно был замечен на запуске отремонтированного моста на Прикарпатье.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Сумы
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Комментарии
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ну вот, а вороги говорят, что у Украины нет достижений...
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0
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Добрыня .
Добрыня .
Интересно, после открытия, были массовые гуляния с раздачей блинов с лопаты. Или это традиции другой страны?.
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1
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Mega Death
Mega Death
Это троллинг такой? Мэр светофоры:с кнопочкой" открывает.
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