Ленту перерезал мэр: на Сумщине отпраздновали открытие светофора

В городе Конотоп Сумской области торжественно отпраздновали открытие светофора.

В мероприятии участвовал даже мэр города Артем Семенихин, который перерезал ленточку. Видео "праздника" опубликовано на YouTube.

"Самое главное – светофор работает по требованию. Тут есть кнопка, нажав которую, можно перейти через дорогу. Дай бог, чтобы в нашем городе все развивалось хорошо, по примеру этого светофора", – похвастался мэр.

Как писал OBOZREVATEL, накануне в сети "подловили" президента Владимира Зеленского. Ранее он обещал, что не будет участвовать в торжественных открытиях объектов инфраструктуры, но недавно был замечен на запуске отремонтированного моста на Прикарпатье.

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