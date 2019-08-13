"Лекции в Трускавце Азиров читал?" Сеть порвал безграмотный пост "слуги народа"

В сети вызвал ажиотаж пост одного из будущих народных депутатов от партии "Слуга народа", в котором допустили множество элементарных ошибок.

Так, на странице "Слуга народу – Снятин" появилась публикация от имени Владимира Тимофийчука, в котором он якобы обратился к избирателям.

Кандидат от "Слуги народа" победил на выборах с отрывом в 348 голосов на 89-м округе в Ивано-Франковской области.

Пользователи бурно отреагировали на скандальный пост. Некоторые предположили, что его опубликовали, чтобы скомпроментировать Тимофийчука, однако официального подтверждения или опровержения того, что пост является фейком, не поступало.

Большинство же оставили комментарии с возмущениями и насмешками. "Чувак, не отвечай на комменты, я ща обос*сь от смеха", "Сочувствую Снятину", "Какой позор!", "Скурил "Букварь" еще в первом классе", "Зе!END", "Боже, вам надо в школу, а не в Раду", – написали в комментариях.

При этом, автор поста активно отвечал пользователям: "А вы что, сильно грамотные?", "Какой троллинг, я не знаю, что это", "Буду в аграрном комитете в Раде, потому что фермер", "Сам ты дебил!"

Отреагировал на публикацию и политолог Евгений Магда. "Выпускник Тру-школы. Говорят, фейк, но какой меткий", – прокомментировал он.

Пресс-секретаря Генерального прокурора Ларису Сарган ситуация заметно возмутила. "Почему же из-за этого стыдно нам?" – написала она.

Чому ж через це соромно нам?.. pic.twitter.com/GLYxPlJCGv — Лариса Сарган (@SarganLarysa) August 13, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тимофийчук публично опозорился – выступая перед избирателями, он забыл, сколько ему лет.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал