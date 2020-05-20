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20 мая • обновлено в 15:42
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Врач разгромил "лекарство Трампа" от COVID-19 и назвал главную опасность

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Препараты против малярии и других вирусных заболеваний представляют угрозу для здоровья и жизни человека, если применять их не по прямому назначению, а для профилактики коронавируса.

К таким препаратам относится и лекарство на основе гидроксихлорохина, названное президентом США Дональдом Трампом в качестве средства для профилактики COVID-19. Такое мнение в эфире ObozTV высказал врач-инфекционист, экс-глава Центра общественного здоровья Василий Курпита.

"Однозначно не поддерживаю такую инициативу господина Трампа. Наверное, его популистские заявления уже имели много негативных последствий, поскольку лекарства используются не для предотвращения, а для лечения", – заявил он.

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"В связи с этим у меня напрашивается только один вывод: неужели господин Трамп заболел коронавирусом и таким образом Белый дом пытается скрыть его болезнь?" – спросил врач.

Он заверил, что в настоящее время медицинской науке неизвестно ни одного препарата, который бы мог предотвратить развитие или инфицирование коронавирусом.

"Когда говорят о препаратах от малярии, то чаще всего называется гидрохлортиазид, но это препарат для лечения ревматоидного артрита. На него были очень большие надежды. Сейчас большое исследование во Франции показало, что этот препарат может помогать, но, к сожалению, он создает очень много проблем у пациентов. Уровень смертности среди тех, кто принимал эти лекарства, выше, чем среди тех, кто их не принимал", – подчеркнул Курпита.

Лекарство

Лекарство

Исходя из этого медик призвал "не экспериментировать" с противовирусными препаратами. "Такие серьезные препараты как от малярии или от вирусной инфекции должны применяться исключительно под наблюдением врача", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп назвал препарат гидроксихлорохин защитой от коронавируса. Это заявление вызвало большой резонанс в США. Его назвали смертельно опасным.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Коронавирус Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Новости ObozTV Итоги
Персоны
Владимир Курпита Дональд Трамп
Место
Украина
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