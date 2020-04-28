Лекарство от коронавируса появится раньше вакцины: ученый дал неожиданный прогноз

Из-за сложности процесса создания вакцин, есть большая вероятность, что вместо нее ученые быстрее изобретут эффективное лекарство от коронавируса.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал Константин Чумаков. По его словам, тестирование разных антивирусных препаратов идет полным ходом и один-два из них точно дойдут до финиша.

"Не думаю, что вакцина от коронавируса появится до конца этого года, хотя испытания идут уже сейчас. Но надо отличать испытания некого препарата, который был приготовлен и который люди предлагают в качестве кандидата на вакцину. Процесс этот очень долгий, может занять годы. Не исключаю, что гораздо быстрее разработают эффективное лекарство от коронавируса. Они уже испытываются, один-два точно дойдут до финиша", – заверил Чумаков.

Вакцина от коронавируса Страна

По его словам, если в руках человечества будет эффективное лекарство от COVID-19, мир сможет расслабиться и без вакцины.

"Если есть таблетка, которую можно выпить и поправиться, тогда в чем проблема? Люди научились лечить гепатит С, который вообще был неизлечимым. А теперь излечивается в 99% случаев, достаточно попить таблетки в течении 2-3 месяцев. А вакцину против этой болезни так и не смогли создать, очень сложно. Нет даже идеи, как это сделать, а вот таблетка уже есть", – подытожил Чумаков.

Полный текст интервью с Константином Чумаковым читайте на OBOZREVATEL на днях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США впервые начали тестировать израильский препарат, который, как сообщается, имеет стопроцентную эффективность в лечении даже тяжелобольных коронавирусом.

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