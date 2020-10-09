В Украине планируют изготовить экспериментальное лекарство против COVID-19
В Украине официально подтверждено уже 250 538 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5 804 – выявлены за 8 октября, что стало новым рекордом по суточному приросту.
От COVID-19 в стране умерли уже 4 779 человек (+89 за сутки), а вылечиться удалось 110 650 (+2 417).
Больше всего новых случаев коронавируса было обнаружено в трех регионах – в Харьковской области (630), Киеве (567), Одесской области (403).
В Украине утвердили механизм пилотного экспериментального проекта по закупке специфической гиперимунной плазмы крови – с антителами к SARS-CoV-2.
Заготовка плазмы будет осуществляться для производства иммуноглобулина, который планируют использовать при лечении коронавирусной болезни. Об этом на брифинге в пятницу, 9 октября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Постановление с трехдневной доработкой было утверждено на заседании Кабинета министров.
"Мы хотим изготавливать гиперимунный иммуноглобулин. Это иммуноглобулин, который изготавливается из этой плазмы. Это новый лекарственный препарат, клинические испытания которого сейчас проводятся в некоторых странах мира, в том числе США", – пояснил глава Минздрава.
Он отметил, что плазма с антителами будет передана отечественным производителям лексредств.
На заседании правительства Степанов сказал, что в случае успешного прохождения клинических испытаний препарат будет использован для лечения больных COVID-19 в тяжелом состоянии.
"Клинические испытания продолжаются в разных странах мира. У нас закончились клиниспытания обычного иммуноглобулина, который показал хороший результат. Оформляются документы в Государственном экспертном центре, и мы считаем необходимым следовать по такому пути", – добавил министр.
Как писал OBOZREVATEL, министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что режим чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом в Украине будет введен только в том случае, если такой шаг инициирует президент.