Ученые заявили об эффективности известного лекарства против COVID-19
Препарат рибавирин способен замедлять и даже останавливать размножение коронавируса SARS-CoV-2 в организме человека, предположили ученые.
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Соответствующее исследование провели биохимики и вирусологи Франкфуртского университета имени Гете и университетской больницы. Результаты были опубликованы в журнале Nature.
Исследователи с февраля культивировали клетки коронавируса, чтобы понять особенности их поведение при проникновении в организм. Ученые использовали ингибиторы трансляции, подавляющие процесс синтеза белка, в котором участвуют рибосомы, транспортная РНК и матричная РНК.
Так они обнаружили, что рибавирин и 2-дезокси-D-глюкоза препятствуют размножению коронавируса в культуре клеток.
"Применяемый против гепатита и других инфекций рибавирин показывает эффективность в лечении коронавируса нового типа", – заявили эксперты.
Предварительно, рибавирин способен предотвращать репликацию вируса COVID-19 в клетках, мешая синтезу белка. Исследования еще продолжаются.
Как писал OBOZREVATEL, американская компания Moderna заявила, что ее экспериментальная вакцина mRNA-1273 доказала свою эффективность против COVID-19 на ранней стадии клинических испытаний на людях.