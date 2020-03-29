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29 марта • обновлено в 14:04
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"Легких" больных коронавирусом в Украине госпитализировать не будут – Ляшко

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Министерство здравоохранения Украины обновило стандарт оказания медицинской помощи больным коронавирус и теперь в стране будут госпитализировать только пациентов в состоянии средней тяжести и тяжелом.

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Об этом в воскресенье, 29 марта, на брифинге в Киеве заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Вчера мы обновили стандарт оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезнью. С сегодняшнего дня Украина будет работать по новым стандартам медицинской помощи. Будет внедрено клиническое сортирование. Госпитализировать в больницы должны больных средней и тяжелой степени течения болезни. Все остальные должны лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением и медико-санитарным контролем", – пояснил он.

"Легких" больных коронавирусом в Украине госпитализировать не будут

"Легких" больных коронавирусом в Украине госпитализировать не будут

Скриншот из видео

Ляшко добавил, что украинские специалисты теперь будут рекомендовать некоторым больным ряд препаратов, которые используются в мире для лечения больных COVID-19.

"Подчеркиваю, что специфического лечения коронавирусной болезни не существует, проводится симптоматическое лечение. В то же время, в мире используются и исследуются различные препараты для лечения коронавируса. Мы в Минздраве приняли решение также – у нас создана экспертная группа из ведущих профессоров и клиницистов, которые будут изучать все передовые средства лечения, которые используются в мире и рекомендовать их использование на территории Украины в случаях, когда вариантов для спасения жизни для больного не будет", – поделился главный санврач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ляшко заявил, что коронавирус передается посредством капель через воздух и контактным способом, аэрогенным путем заражение не происходит.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
то есть больные в активной фазе, будут находиться среди людей и успешно их заражать. ну что ж, мудрое решение.
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Правильно. А иначе будет как в Испании трупы горами в коридорах
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