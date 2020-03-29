"Легких" больных коронавирусом в Украине госпитализировать не будут – Ляшко

Министерство здравоохранения Украины обновило стандарт оказания медицинской помощи больным коронавирус и теперь в стране будут госпитализировать только пациентов в состоянии средней тяжести и тяжелом.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом в воскресенье, 29 марта, на брифинге в Киеве заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Вчера мы обновили стандарт оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезнью. С сегодняшнего дня Украина будет работать по новым стандартам медицинской помощи. Будет внедрено клиническое сортирование. Госпитализировать в больницы должны больных средней и тяжелой степени течения болезни. Все остальные должны лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением и медико-санитарным контролем", – пояснил он.

"Легких" больных коронавирусом в Украине госпитализировать не будут Скриншот из видео

Ляшко добавил, что украинские специалисты теперь будут рекомендовать некоторым больным ряд препаратов, которые используются в мире для лечения больных COVID-19.

"Подчеркиваю, что специфического лечения коронавирусной болезни не существует, проводится симптоматическое лечение. В то же время, в мире используются и исследуются различные препараты для лечения коронавируса. Мы в Минздраве приняли решение также – у нас создана экспертная группа из ведущих профессоров и клиницистов, которые будут изучать все передовые средства лечения, которые используются в мире и рекомендовать их использование на территории Украины в случаях, когда вариантов для спасения жизни для больного не будет", – поделился главный санврач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ляшко заявил, что коронавирус передается посредством капель через воздух и контактным способом, аэрогенным путем заражение не происходит.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!