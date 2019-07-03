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"Легитимность выборов под сомнением": "ЕС" пикетировала ЦИК из-за Шария и Клюева

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Активисты партии "Европейская солидарность" пикетировали здание Центральной избирательной комиссии с требованием отменить регистрацию кандидатами в народные депутаты Украины одиозного антиукраинского блогера Анатолия Шария и бывшего главы Администрации сбежавшего экс-президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева.

Как сообщается на официальном сайте политсилы, "ЕС" обратилась в ЦИК с письмом, призвав комиссию пересмотреть решение о регистрации этих лиц кандидатами на выборах 21 июля по причине того, что они в течение последних 5 лет не проживали в Украине.

В партии отметили, что происходящее на данный момент в ЦИК, напоминает происходящее во всей стране, а к власти хотят прийти реваншисты, которые привели к кровавым событиям в 2013-14 годах.

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Пикет возле ЦИК

Пикет возле ЦИК

Партия "ЕС"

"ЕС" делает все, чтобы эти люди не вернулись во власть. Сегодня мы требуем от ЦИК снять с регистрации чрезвычайно одиозных людей, сепаратистов, фамилии которых знает вся страна. Это Клюев и Шарий, которых, кстати, разыскивают правоохранительные органы. Участие в выборах в Верховную Раду подобных персонажей делегитимизирует сам избирательный процесс в Украине, и это может отразиться на признании выборов мировым сообществом", –отметил политолог, кандидат в народные депутаты от партии "ЕС" Сергей Таран.

"Я хочу напомнить украинцам, кто эти люди, – потому что за 5 лет это немного забылось. К власти рвутся представители режима Януковича, который ограбил Украину на 40 000 000 000 долларов. Эти люди фактически привели в Украину агрессора, привели в Украину войну, которая уже унесла тысячи жизней защитников нашей страны и гражданских лиц. 5 лет они не могли приехать в Украину, потому что боялись сесть в тюрьму", – отметила народный депутат Украины, кандидат от "ЕС" Татьяна Черновол.

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По ее словам, сейчас от новой власти они получили "молчаливый сигнал" – можно не бояться, регистрироваться.

Таким образом, партия "ЕС" выразила надежду на то, что ЦИК отменит свое решение о регистрации Шария и Клюева кандидатами в народные депутаты Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, все члены ЦИК, представляющие партию "ЕС", голосовали против регистрации экс-главы Администрации президента Януковича Андрея Клюева на досрочных выборах в Верховную Раду. Также лидер "ЕС" Петр Порошенко поддержал акцию под названием "Терпіти більше не можна", которая состоялась 2 июля на Майдане Незалежности. Ее целью был протест против регистрации кандидатами в нардепы Клюева и Шария.

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Персоны
Петр ПорошенкоАндрей КлюевАнатолий ШарийСергей Таран
Место
УкраинаКиев
Теги
Партия "Европейская солидарность"ЦИК
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