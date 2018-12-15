''Легитимность равна нулю'': в УПЦ МП едко высказались о результатах Объединительного Собора 

В Московском патриархате заявили, что каноническое значение проведения Объединительного Собора в Украине и избрания им главы единой православной церкви "равна нулю".

Такое заявление ТАСС сделал председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент. Он подчеркнул, что такой позиции они придерживались от начала пути Украины к церковной независимости.

"Наш архиерейский собор и синод неоднократно заявляли, что легитимность "объединительного" собора равна нулю. За это время ничего не произошло, что бы изменило позицию нашей церкви", — подчеркнул Климент.

Кроме того, в Московском патриархате сравнили участие двух своих архиереев в Соборе с предательством Христа его апостолом Иудой.

Так, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион отметил, что из 90 архиереев УПЦ 88 воздержались от участия в Соборе, передает пресс-служба УПЦ МП.

"И лишь двое отправились на "совет нечестивых"… Участие двух архиереев от канонической церкви в мероприятии, направленном на ее разрушение, конечно, не может не огорчать. Но не будем забывать, что среди двенадцати апостолов был один Иуда. Если бы апостолов было 90, можно было бы ожидать, что Иуд окажется шесть или семь, а не двое", — сказал Иларион.

Объединительный Собор FaceNews.ua

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