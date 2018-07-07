Легендарный Герой Украины попал в реанимацию

Известный украинский диссидент, Герой Украины Левко Лукьяненко оказался в отделении реанимации.

Украинцев попросили оказать ему моральную поддержку и помолиться за здоровье выдающегося деятеля. Новость об ухудшении здоровья Лукьяненко и этот призыв опубликовал писатель, экс-парламентарий Владимир Яворивский на своей странице в Facebook.

"Украинцы! Помолитесь ы поставьте свечку за здравие Левка Лукьяненко! Он в реанимации" — говорится в посте.

Левко Лукьяненко iPress.ua

Напомним, что 24 августа Лукьяненко исполнится 90 лет. За свою патриотическую позицию он дважды получал тюремные сроки и отсидел 26 лет своей жизни в советских лагерях и тюрьмах. Изначально, в 1961 году, он вовсе был приговорен к расстрелу за антисоветские взгляды, но эту меру наказания заменили на заключение.

После освобождения в 1976 году он вошел в состав группы основателей Украинской хельсинской группы, однако в 1977 снова был приговорен к 10 годам заключения и пяти годам ссылки. На свободу он вышел лишь в 1988 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукьяненко заявил, что после окончания войны украинцы должны продолжить Революцию достоинства и полностью сменить власть в стране.