Легендарная волонтерка Яна Зинкевич вошла в 10-ку партии Порошенко

Волонтерка Яна Зинкевич вошла в десятку партии Петра Порошенко "Европейская солидарность". Она доброволец-медик, начальник Медицинского управления и реабилитации бойцов Украинской Добровольческой Армии. Командир медицинского батальона "Госпитальеры".

Об этом стало известно на сьезде партии в воскресенье, 9 июня.

В декабре 2015 года Зинкевич попала в жуткую автомобильную аварию, в результате которой она пережила множество операций и реабилитаций, и вынуждена была пересесть в инвалидную коляску. Это не помешало ей заняться активной деятельностью, поступить в университет и родить дочь.

Яна Зинкевич Скриншот видео

В марте 2019 года волонтер с мощной речью выступила в стенах НАТО, где говорила о трудностях возвращения с войны, депрессии и самоубийствах ветеранов и добровольцев в Украине.

Яна Зинкевич на съезде партии Петра Порошенко Скриншот

Яна Зинкевич на съезде партии Петра Порошенко Скриншот

"Как говорят в нашей среде: с войны возможно прийти, но невозможно вернуться. Я мечтаю, что совместными усилиями, с вашей помощью каждый из наших собратьев и сестер по оружию смогут преодолеть ПТСР и не пройдут тот ужасный путь, который прошла я", - отметила в своей речи волонтерка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2017 года Яна Зенкевич чуть не попала в ДТП, из-за отлетевшего колеса на автомобиле. Она заподозрила в случившемся "доброжелателей".

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