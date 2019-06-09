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Легендарная волонтерка Яна Зинкевич вошла в 10-ку партии Порошенко

1.6тЧитать материал на украинском

Волонтерка Яна Зинкевич вошла в десятку партии Петра Порошенко "Европейская солидарность". Она доброволец-медик, начальник Медицинского управления и реабилитации бойцов Украинской Добровольческой Армии. Командир медицинского батальона "Госпитальеры".

Об этом стало известно на сьезде партии в воскресенье, 9 июня.

В декабре 2015 года Зинкевич попала в жуткую автомобильную аварию, в результате которой она пережила множество операций и реабилитаций, и вынуждена была пересесть в инвалидную коляску. Это не помешало ей заняться активной деятельностью, поступить в университет и родить дочь.

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Яна Зинкевич

Яна Зинкевич

Скриншот видео

В марте 2019 года волонтер с мощной речью выступила в стенах НАТО, где говорила о трудностях возвращения с войны, депрессии и самоубийствах ветеранов и добровольцев в Украине.

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Яна Зинкевич на съезде партии Петра Порошенко

Яна Зинкевич на съезде партии Петра Порошенко

Скриншот

Яна Зинкевич на съезде партии Петра Порошенко

Яна Зинкевич на съезде партии Петра Порошенко

Скриншот

"Как говорят в нашей среде: с войны возможно прийти, но невозможно вернуться. Я мечтаю, что совместными усилиями, с вашей помощью каждый из наших собратьев и сестер по оружию смогут преодолеть ПТСР и не пройдут тот ужасный путь, который прошла я", - отметила в своей речи волонтерка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2017 года Яна Зенкевич чуть не попала в ДТП, из-за отлетевшего колеса на автомобиле. Она заподозрила в случившемся "доброжелателей".

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Персоны
Яна ЗинкевичПетр Порошенко
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Мельниченко Людмила
Мельниченко Людмила
Ось такі люди і повинні представляти нашу країну в Раді і інших гілках влади. Вони своїм життям і ділами двели своє право працювати там. В добру путь і дякую мудрості Петра Олексійовича!!!
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
это как при обкоме комомола активистки-проститутки были,ублажавшие комсомольских функционеров кооператоров?
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А из ордена Тамплиеров есть кто в списке?
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