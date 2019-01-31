|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Легализация проституции: украинцы вынесли вердикт

1.9тЧитать материал на украинском

Днепропетровская область оказалась лидером среди украинских регионов по количеству выявленных проституток. В 2018 году их число составило 169 человек. На вершине антирейтинга оказались также Одесская, Николаевская области и город Киев.

В этой связи OBOZREVATEL решил узнать у своих читателей, считают ли они, что проституцию в Украине пора легализировать.

Согласно результатам проведенного опроса, 54% респондентов поддержали такую идею, указав, что это бизнес и его нужно вывести из тени.

Новости
Проституция в Украине: легализация или ликвидация
Легализация проституции: украинцы вынесли вердикт

УНН

Еще 16% высказались "за" по причине того, что легализация повысит шансы сохранить здоровье.

Вместе с тем, 13% опрошенных выступили резко против. "Нашему обществу хватает разврата", – ответили они.

Равнодушно к вопросу легализации проституции отнеслись 10% респондентов, которые отметили, что не пользуются и не собираются пользоваться "услугами".

Для 7% причиной отрицательного ответа стало мнение, что Украина может впоследствии превратиться в мекку сексуального туризма.

Легализация проституции: украинцы вынесли вердикт

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Великобритании пришли к выводу, что "профессиональная" деятельность проституток стала намного безопаснее благодаря интернету.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Опросы Обозревателя" на OBOZREVATEL.

Тема
Опросы Обозревателя
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
2
1
Смешно
2
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kiev Mangust
Kiev Mangust
Это миллиарды налогов, и обиженные мусора лишившиеся кормушки
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Файбер Моня
Файбер Моня
ИЗ РАЗГОВОРА:".. а ще кажуть, що знайшли пiндоси дiвку мiцну i дуже гарну, та задешево придбали її. Пообiцяли взяти до себе, до свiтлих залiв, але так i не зробили цього, топчуть її десь у темному закутку, а далi не допускають. Так i живе вона роботяща та на все згодная.."
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Пусть Марина Порошенко покажет пример нации и станет первой легальной проституткой.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги