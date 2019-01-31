Легализация проституции: украинцы вынесли вердикт

Днепропетровская область оказалась лидером среди украинских регионов по количеству выявленных проституток. В 2018 году их число составило 169 человек. На вершине антирейтинга оказались также Одесская, Николаевская области и город Киев.

В этой связи OBOZREVATEL решил узнать у своих читателей, считают ли они, что проституцию в Украине пора легализировать.

Согласно результатам проведенного опроса, 54% респондентов поддержали такую идею, указав, что это бизнес и его нужно вывести из тени.

УНН

Еще 16% высказались "за" по причине того, что легализация повысит шансы сохранить здоровье.

Вместе с тем, 13% опрошенных выступили резко против. "Нашему обществу хватает разврата", – ответили они.

Равнодушно к вопросу легализации проституции отнеслись 10% респондентов, которые отметили, что не пользуются и не собираются пользоваться "услугами".

Для 7% причиной отрицательного ответа стало мнение, что Украина может впоследствии превратиться в мекку сексуального туризма.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Великобритании пришли к выводу, что "профессиональная" деятельность проституток стала намного безопаснее благодаря интернету.

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