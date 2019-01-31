Легализация проституции: украинцы вынесли вердикт

Днепропетровская область оказалась лидером среди украинских регионов по количеству выявленных проституток. В 2018 году их число составило 169 человек. На вершине антирейтинга оказались также Одесская, Николаевская области и город Киев.
В этой связи OBOZREVATEL решил узнать у своих читателей, считают ли они, что проституцию в Украине пора легализировать.
Согласно результатам проведенного опроса, 54% респондентов поддержали такую идею, указав, что это бизнес и его нужно вывести из тени.
УНН
Еще 16% высказались "за" по причине того, что легализация повысит шансы сохранить здоровье.
Вместе с тем, 13% опрошенных выступили резко против. "Нашему обществу хватает разврата", – ответили они.
Равнодушно к вопросу легализации проституции отнеслись 10% респондентов, которые отметили, что не пользуются и не собираются пользоваться "услугами".
Для 7% причиной отрицательного ответа стало мнение, что Украина может впоследствии превратиться в мекку сексуального туризма.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Великобритании пришли к выводу, что "профессиональная" деятельность проституток стала намного безопаснее благодаря интернету.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Опросы Обозревателя" на OBOZREVATEL.