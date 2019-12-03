Лег на голову и уснул: появились детали жуткой смерти малыша на Виннитчине

На Виннитчине родители 9-месячного ребенка утверждают, что его задушил в коляске кот. Медики подтвердили, что это вполне реально.

Как рассказала мама, она нашла бездыханную дочь в коляске, из которой на ее глазах выпрыгнул кот, сразу же вызвала врачей, передает "ТСН".

"Молочко слышит, тепло, залезла греться. Ребенок был тепло одет и ручки были прикрыты", – говорит фельдшер Галина Захарчук.

Ребенок был в коляске на улице Скриншот с видео

Она первой прибыла к семье, далее приехала "скорая". "Мы застали ребенка в стадии клинической смерти. Приехала скорая, сразу я пришла. Мы не смогли, сразу наступила биологическая смерть. Где-то 30-40 минут мы проводили реанимацию", – сообщила медик.

Отмечается, что у Снежаны и Александра это первый и единственный ребенок. У матери была сложная беременность и тяжелые роды, но, по ее словам, девочка родилась здоровой.

В полиции открыли уголовное производство, но рассматривают только одну версию – несчастный случай. Тело ребенка уже направили на экспертизу.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Волыни внезапно умер младенец, которому не исполнилось и месяца. Медики диагностировали у ребенка врожденный порок кишечника, однако родителям об этом не сообщили. Поэтому те обвиняют в трагедии именно врачей.

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