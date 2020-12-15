Ледяные дожди отступят: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

В среду, 16 декабря, погода в Украине ожидается опасной для водителей и пешеходов. Видимость на дорогах станет плохой из-за густого тумана, будет наблюдаться гололедица.

И это несмотря на то, что осадки в этот день из большинства областей вытеснит антициклон Yadigar. Такой прогноз дала синоптик Наталья Диденко в Facebook, опубликовав карты.

По ее словам, в среду не предвидится ледяных дождей. Но на крайнем востоке мокрому снегу будет сопутствовать гололед.

Влияние антициклона Yadigar на погоду в Украине Facebook Натальи Диденко

Туманы приведут к ухудшению видимости до 200-500 метров, а в долинах даже еще ниже.

"На дорогах большинства наших областей – недоброжелательная гололедица. И даже если оттепель кое-где рассеет "лысины" на дорогах и тротуарах, не снижайте осторожность – такие чередования льда с пролысинами могут быть еще коварнее", – предупредила синоптик.

Она добавила, что столбики термометров в этот день будут колебаться около нуля. В западных и южных областях днем ожидается +2... +6, в восточных – в пределах -1... -3 градусов.

Погода в Киеве 16 декабря обещает быть без осадков, но с гололедом. Ночью температура воздуха опустится до 0... -2, а днем поднимется до +2 градусов.

Карта погоды в Украине 16 декабря Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL 15 декабря сразу в 15 областях Украины объявили желтый уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий. Синоптики предупредили о гололеде.