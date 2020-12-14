Ледяной дождь продолжит "терроризировать" Украину: в каких областях будет опаснее всего

Погода в Украине во вторник, 15 декабря, ожидается влажной и такой же опасной. В большинстве областей будут наблюдаться туманы, гололед на дорогах и одновременно оттепель.

Осадки из страны будет оттеснять антициклон Yadigar, хотя некоторые территории они таки затронут. Прогнозом на этот день поделилась народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, во вторник мокрый снег или дождь, в том числе ледяной, наиболее вероятны в северо-восточных регионах. В частности, они затронут Сумскую, Полтавскую, Харьковскую, Луганскую, а также Черниговскую и Донецкую области, город Днепр с районами.

Соответствующая синоптическая картина обусловит появление опасной гололедицы.

Температура воздуха в Украине в ближайшие сутки будет колебаться в пределах нуля – как и накануне, с небольшими "минусами" и "плюсами".

Например, теплее всего будет на юге и западе – днем примерно +3... +7. Но в Крыму столбики термометров из сегодняшних +16 во вторник опустятся чуть ниже.

Также 15 декабря ожидается сильный северо-западный ветер, а в восточных областях – восточный и порывистый.

Погода в Киеве во вторник будет облачной, но без осадков. Ночью температура воздуха опустится до -1 градуса, а днем поднимется до +2. Возможен туман, а на дорогах и тротуарах будет гололедица.

Со своей стороны синоптики Укргидрометцентра добавляют, что 15 декабря в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях будет гололед и на дорогах гололедица. А в западных регионах – с ночи и утром туман, видимость составит 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – говорится в посте на Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик рассказала, какой будет зима-2021 в Украине. Она дала "мягкий" прогноз погоды.