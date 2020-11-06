"Лечитесь, как простые люди, убл*дки!" Бродский пристыдил политиков за бездействие с COVID-19

Глава редакционного совета OBOZREVATEL, глава Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский, переболевший коронавирусом, жестко раскритиковал политиков за провал подготовки ко второй волне COVID-19.

На своей странице в Facebook он предложил, чтобы все политики и власть открыто сообщали, где они лечили и лечат себя и своих близких.

"Начну с себя, хотя я не власть. Спасли меня и маму в "Добробуте", но даже тут я видел столько горя, что хочется этих "слуг" повесить. Все, кто спекулирует на болезни, – тварь. Я за политиков", – подчеркнул Бродский.

По его словам, кислорода в больницах не хватает – люди задыхаются, врачи и медперсонал поголовно болеет, защиты нет.

"В реанимационное отделение, даже за деньги, очередь. Мужчина ждал очередь и похоже не дождался. Подключили к ИВЛ, но похоже поздно", – рассказал предприниматель.

Он добавил, что у власти было 7 месяцев, но она ничего не сделала.

"Будьте прокляты и лечитесь как простые люди, особенно своих родителей. Пусть подождут без кислорода в очереди в реанимацию, или когда кислород заканчивается во всем отделении", – написал Бродский.

По его мнению, премьер-министр Денис Шмыгаль – "тупой и еще тупее".

"Без чести и совести… Почему он виноват? Премьер – глава исполнительной власти. Зеленский несет политическую ответственность", – отметил предприниматель.

Также он считает, что мэры городов хорошо начали борьбу с COVID-19, но потом отвлеклись на выборы и "забили на народ".

При этом врачей и медперсонал Бродский назвал героями, а врача-инфекциониста Ольгу Голубовскую – Героем Украины.

"Нам срочно нужно разорвать цепочку заражения, как это делает Европа, всего на месяц, иначе счет пойдет на тысячи трупов в день. Шмигаль вздохнет – пенсии не нужно будет платить и налоги собирать. Убл*дки", – резюмировал он.

Скрин Facebook

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