"Лечитесь, как простые люди, убл*дки!" Бродский пристыдил политиков за бездействие с COVID-19

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
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  • Михаил Бродский рассказал, что он и почти вся его семья переболели коронавирусом

  • По его словам, кислорода в больницах не хватает – люди задыхаются, а врачи и медперсонал поголовно болеет

  • Предприниматель добавил, что у власти было 7 месяцев, но она ничего не сделала

Бродский рассказал, как лечился от коронавируса

Глава редакционного совета OBOZREVATEL, глава Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский, переболевший коронавирусом, жестко раскритиковал политиков за провал подготовки ко второй волне COVID-19.

На своей странице в Facebook он предложил, чтобы все политики и власть открыто сообщали, где они лечили и лечат себя и своих близких.

"Начну с себя, хотя я не власть. Спасли меня и маму в "Добробуте", но даже тут я видел столько горя, что хочется этих "слуг" повесить. Все, кто спекулирует на болезни, – тварь. Я за политиков", – подчеркнул Бродский.

По его словам, кислорода в больницах не хватает – люди задыхаются, врачи и медперсонал поголовно болеет, защиты нет.

"В реанимационное отделение, даже за деньги, очередь. Мужчина ждал очередь и похоже не дождался. Подключили к ИВЛ, но похоже поздно", – рассказал предприниматель.

Он добавил, что у власти было 7 месяцев, но она ничего не сделала.

"Будьте прокляты и лечитесь как простые люди, особенно своих родителей. Пусть подождут без кислорода в очереди в реанимацию, или когда кислород заканчивается во всем отделении", – написал Бродский.

По его мнению, премьер-министр Денис Шмыгаль – "тупой и еще тупее".

"Без чести и совести… Почему он виноват? Премьер – глава исполнительной власти. Зеленский несет политическую ответственность", – отметил предприниматель.

Также он считает, что мэры городов хорошо начали борьбу с COVID-19, но потом отвлеклись на выборы и "забили на народ".

При этом врачей и медперсонал Бродский назвал героями, а врача-инфекциониста Ольгу Голубовскую – Героем Украины.

"Нам срочно нужно разорвать цепочку заражения, как это делает Европа, всего на месяц, иначе счет пойдет на тысячи трупов в день. Шмигаль вздохнет – пенсии не нужно будет платить и налоги собирать. Убл*дки", – резюмировал он.

Скрин Facebook

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