Лечить COVID-19 должны и без декларации с семейным врачом, – Степанов

Амбулатория обязана оказать помощь больному коронавирусной инфекцией, даже если у него нет декларации с семейным врачом.

Об этом во время онлайн-брифинга 17 ноября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Изменения были внесены в соответствующее решение правительства, которое вступило в силу 16 ноября, отметил он (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Если у вас нет семейного врача, а вы заболели COVID-19, вам обязана амбулатория, семейные врачи оказать медицинскую помощь. Даже если у вас нет соответствующей декларации. Декларацию вы заключите потом, когда выздоровеете. А сейчас главное, чтобы была предоставлена эта медицинская помощь", – сказал министр.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что министр здравоохранения рассказал о том, как лечится от коронавируса. На своей странице в Facebook он написал о "втором шаге" на пути пациента. Во время него он получил консультацию врача о лечении по телефону.