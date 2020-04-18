Коронавирус массово убивает медиков в Украине: три истории о проигравших бой с пандемией

В Украине медики массово заражаются коронавирусом, несмотря на постоянные отчеты руководителей больниц об усилении мер предосторожности. В частности, по последним данным, цифра инфицированных врачей и представителей медперсонала подбирается к 800.

В основном, они заражаются после контакта с больными пациентами. Причем часто жертвами болезни становятся не только те, кто работает в инфекционных больницах.

OBOZREVATEL разыскал несколько историй медиков, которые стали жертвами этой болезни.

Лечил румынов и заразился сам

На Закарпатье, в селе Великий Бычков, от коронавируса умер 64-летний врач Николай Божук. Как рассказали местные жители, врач работал в местной больнице. Однако подрабатывал и частным образом.

О смерти врача сообщили в соцсети Facebook

"Говорят, что после работы он ездил в соседнее село Нижняя Апша, где живут этнические румыны. Он лечил заробитчан, которые вернулись из Италии. Они приехали вроде здоровые, но потом у многих поднялась высокая температура. Обращаться в поликлинику они не хотели, и вот этот врач по вечерам ездил и лечил их. Видимо, там и заразился, да еще и дочке передалось, так как он болел дома. Затем его все-таки забрали в областную инфекционную больницу, а через день он умер", – рассказал местный житель Борис.

Сейчас в селе 12 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, еще 20 жителей под подозрением. Говорят, что даже глава сельсовета слег с температурой. Сельский совет закрыт, все работают дома. Также закрыли и больницу, там провели дезинфекцию.

Сельсовет тепер закрыт "Мукачево.нет"

Многие жители боятся выходить на улицу, в основном копошатся у дома. "У меня маленький ребенок, и мы никуда не ходим. Даже в церковь, потому что это опасно", – рассказала местная жительница Романа.

А вот в соседнем с Великим Бычковым селе, Белой церкви, в коронавирус не верят. "Мы не верим во все это. Люди умирают от других болезней. У нас все продуктовые магазины открыты, большинство жителей ходят без масок, мы не боимся", – рассказала нам жительница Елена.

Диагноз коронавирус поставили после анализа в лаборатории

Об умершем докторе Николае Божуке жители отзываются хорошо.

"Он был редким человеком. К моим пожилым родителям приходил по первому звонку. Очень спокойный, профессиональный. Мне очень жаль, что он умер", – говорит Виктория Тур.

"Какой чудесный был человек, сколько добра он сделал людям. Я когда в Бычкове гостила у родителей, то обращалась к нему за помощью. Он был очень внимательным, спокойным и профессиональным", – сообщила Тамара Бачо.

Всего на Закарпатье на 17 апреля коронавирусом заразились 150 человек, из них 31 – медики. Умерло пятеро, в их числе и врач.

Жена не может поверить в диагноз

В Луцке от коронавируса умер 65-летний врач-гинеколог. Орест Тимчак работал в областной больнице.

Как пишет местное издание Волинь Post, 26 марта Орест Тимчак почувствовал себя плохо. Знобило, повысилось давление и появились проблемы с сердцем. Уже на другой день у врача обнаружили воспаление легких. А 29 марта он скончался.

Орест Тимчак с супругой (слева)

Врачи сначала сказали, что был сердечный приступ. И хотя экспресс-тест на COVID-19 показал отрицательный результат, провели ПЦР-исследование.

И уже во время панихиды в соборе супруге врача по телефону сообщили, что у Ореста Тимчака был коронавирус. Жена врача до сих пор не может поверить в диагноз, и говорит, что ни у нее, ни у ее родных этот вирус не обнаружен.

Сахарный диабет взял свое

На Прикарпатье, в Яремче, в центральной городской больнице 13 апреля умерла 60-летняя медсестра.

Женщина поступила в больницу с воспалением легких. Как рассказали в лечебном заведении, у нее были сопутствующие заболевания – сахарный диабет и проблемы с сердцем. Первый экспресс-тест на коронавирус показал негативный результат. А данные ПЦР в больнице еще ждут.

"Пока мы не можем сказать, что она умерла от коронавируса", – заявили в больнице.

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