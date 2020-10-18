Врач назвал самые частые ошибки украинцев при COVID-19

При заражении COVID-19 ошибкой будет как паника, так и излишняя беспечность; при этом прием противовирусных препаратов в ходе лечения – табу, а назначать антибиотики должен врач.

Об этом изданию "Волынь Online" рассказал врач-инфекционист Киевской больницы №4 Евгений Дубровский. Он охарактеризовал самые частые ошибки, которые допускают инфицированные пациенты во время лечения новой инфекции:

Первая и главная ошибка, которую делают пациенты – это паника.

Несмотря на банальность этого утверждения, паника – страшный и грозный повреждающий фактор, который приводит к непредсказуемым последствиям. Суета, агрессия, отчаяние – вся палитра ненужных эмоций выливается в непродуктивное русло и наносит вред пациенту и его близким, сказал инфекционист.

Он отметил, что стресс влияет и на саму иммунную систему. Паника и страх побуждают людей делать ненужные действия и поступки.

Употреблять мощные антибиотики на ранних сроках заболевания.

"Это даже комментировать не хочется. Известно как 2 + 2, что антибиотики не действуют на вирусы! Какая именно цель принимать их на первые дни болезни? Скажете, для профилактики? Это огромная ошибка – сотни, сотни пациентов поступают в инфекционные стационары с пневмониями на 6-8 сутки после уже пропитого курса антибиотика, часто и не одного! Это не работает. Это приводит лишь к антибиотикорезистентности (когда штамм возбудителя болезни устойчив к действию одного или нескольких антибактериальных препаратов, – ред.) и лишнему отравлению организма", – рассказал эксперт.

В протоколе лечения COVID-19 четко подчеркивается, что антибиотики запрещено принимать для профилактики или для лечения неосложненных форм.

Для назначения антибактериальных препаратов есть показания: характерные изменения в анализах, рентгенологическая картина, клиническая картина и др.

"А что происходит на практике? Бесконтрольный, неистовый прием антибиотиков на кратковременную лихорадку или на просто положительный тест на COVID-19? Это огромная ошибка – ничего эффективного в этих действиях нет", – пояснил Дубровский.

Массовое обследование всех контактных.

"Постоянно слышу случаи, когда люди бегут в лаборатории сдавать мазочок ПЦР на COVID-19, когда у них на работе или в окружении кто-то заболел. Зачем? Есть инкубационный период. После контакта с больным должно пройти не менее 5 суток (в среднем 7-10, максимум 14 суток), чтобы человек заболел и начала выделять вирус. Какой смысл бежать и сдавать тесты сразу после контакта? Что мы хотим увидеть: отрицательный результат. И что дальше? Он неинформативный!" – возмутился врач.

Он добавил, что человек в большинстве случаев почувствует, что заболел. Даже в случае легкой незаметной формы будут жалобы – как минимум слабость, усталость, невысокая лихорадка. Может исчезнуть вкус или обоняние.

"Тогда уже становится понятным, кто заболел и кого целесообразно обследовать. Пустое, лишнее обследование отнимает ваше время и деньги", – считает медик.

Бежать в стационар.

"Да, этот пункт я понимаю и не критикую больных. По-человечески вполне понятно, что когда у человека нет нормального опытного семейного врача – будет паника и тревога. Надо с кем-то поговорить, узнать, что делать и получить рекомендации.

И хотя врачи стационаров просто с ног валятся от нагрузки и количества обращений, они предоставляют такую консультативную помощь, бегая от тяжелых больных в своем отделении к толпе паникеров на пропускнике", – сказал Дубровский.

Он подчеркнул, что для стационарного лечения есть показания, критерии тяжести. Если после осмотра не видно опасных симптомов или подозрения на негативную динамику, человек должен лечиться дома. Это, как отметил медик, нормально и вполне оптимально.

"В основном COVID-19 не переносится тяжело. Оставьте кислородные палаты для тяжелых больных, уважайте тех, кому действительно нужна серьезная помощь и тех, кто ее предоставляет!" – призвал инфекционист.

Но есть и другая крайность – бессмысленная беспечность.

Медик напомнил, что люди в высокой группе риска по сопутствующих заболеваниях должны быть осторожными и внимательными к своему здоровью.

"Постоянно натыкаюсь на трагические случаи, когда человек неделю, две просто сгорает от 40-градусной лихорадки дома, принимает огромные дозы жаропонижающих и затем попадает в стационар в крайне тяжелом состоянии! Зачем? Именно для таких пациентов развернута сеть больниц. Мы оснащены, подготовлены и готовы оказать помощь действительно тем, кто в ней нуждается. Не теряйте время, обращайтесь вовремя!" – обратился к украинцам врач.

Противовирусные.

"Любимые наши препараты (...) не являются препаратами прямого действия на вирус. Они только усиливают и стимулируют действие нашей иммунной системы", – пояснил Дубровский.

По его словам, COVID-19 – необычное заболевание, при котором наблюдается вирусассоциированный генерализованный иммунный ответ. Это означает, что сам по себе коронавирус не оказывает такого разрушительного воздействия на ткани и клетки.

"Беда случается, когда организм неадекватно отвечает на чужеродный агент. В случае дисбаланса иммунной системы происходит "неправильный" защитный ответ. И иммунные клетки, убивая вирус, наносят значительные повреждения собственным тканям.

Поэтому запрещается использовать препараты, которые еще больше делают иммунитет агрессивным. Для одних это будет незаметным, но у кого-то может возникнуть патологическая каскадная реакция со стороны несбалансированной иммунной системы. Поэтому на противовирусные – сейчас табу", – подчеркнул медик.

Ну и конечно КТ (компьютерная томография).

Как сказал врач, обойти этот пункт "уже просто нечестно".

"Чтобы не вдаваться в сложные патофизиологические тонкости, надо понимать одну простую вещь: то, что мы видим на компьютерной томографии в виде матовых стекол – это не та пневмония, которую мы боимся и при которой должны быть задействованы антибиотики", – отметил он. Так, на такую условную "пневмонию" антибиотики не действуют.

Врач назвал КТ прекрасным высокоточным ценным методом, который в контексте COVID-19 используется очень часто нецелесообразно.

"Впечатляющее несоответствие состояния больного и КТ-картине, отсутствие возможности прогнозировать заболевания, невозможность определить сроки заболевания, никакой помощи в выборе тактики лечения. Абсолютная невозможность определить динамику и посмотреть на эффективность лечения", – пояснил он.

По мнению инфекциониста, лучше сделать обычный рентген на 6-7 сутки болезни. С его помощью можно четко увидеть, есть ли бактериальная пневмония. Тогда сразу можно принимать решение о назначении антибиотиков, затем контрольным снимком проверить эффективность лечения.

"Конечно, этот список не является исчерпывающим. Есть масса других моментов, которые надо освещать и с которыми разбираться. Еще не все понятно, не все является доказанным экспериментально. Но важные положительные сдвиги точно состоялись. Поэтому будем умными, образованными и спокойными. Паника и неадекватность никогда не помогали продуктивному решению проблем. Будем здоровы!" – подытожил врач.

Евгений Дубровский ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский рассказал, как лечиться от коронавируса дома.