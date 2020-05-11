В Харькове инфицированные коронавирусом вынуждены сами покупать дорогостоящие препараты для лечения, хотя медицинская помощь при COVID-19 в Украине должна быть бесплатной.

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Об этом на своей странице в Facebook рассказала журналистка Юлия Байрачная. Она также показала фотокопию рецепта, который выдали родным больного в областной инфекционной больнице.

Лечение коронавируса в Украине Коллаж

"Почему родные пациента с коронавирусом ежедневно покупали для него лекарства?.. Это просто один из списков, который выдавали родным... Здесь примерно на 4 тысячи гривен.

Вчера мужчина умер. За 5 минут до того, как это озвучить, в родных приняли пакет с лекарствами за очередным списком", – возмутилась Байрачная.

Facebook-страница Юлии Байрачной

Facebook-страница Юлии Байрачной

Facebook-страница Юлии Байрачной

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, система здравоохранения Украины перегружена из-за коронавируса, несмотря на то, что ход пандемии в стране относительно легкий, заявило американское информагентство Associated Press. Оно привезло с Украины большой фоторепортаж.