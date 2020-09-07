Условия больницы на Тернопольщине для больных коронавирусом возмутили украинцев. Фото

Дарья Дурова Общество 18:08, 7.09.2020 Обновлено: 19:48, 7.09.2020

В сети пожаловались на плохие условия в инфекционном отделении Лановецкой центральной районной больницы (Тернопольская область), где лечат больных COVID-19.

Фотографии палаты и санузла медучреждения опубликовала в Facebook-сообществе "Моя Лановеччина" пользовательница с ником Марина Павловна. Она рассказала, что в Лановецкую ЦРБ попала ее мама, которая заразилась коронавирусом. У женщины появились трудности с дыханием и ее госпитализировали.

"Меня просто разрывает от злости!.. Как по мне, все должно быть стерильно и чисто, но такого ужаса не то, что подумать, я даже представить ничего худшего не могла", – возмутилась пользовательница сети.

Как рассказала она, "в палате и в целом грязно", дверцы тумбочек отваливаются, больные лежат на старых панцирных кроватях, в которых для того, чтобы не прогибались пружины, подложена деревянная доска.

Палата, где лежат больные коронавирусом.
Facebook / Моя Лановеччина
Фото из палаты в Лановецкой больнице.
Facebook / Моя Лановеччина

"По словам мамы, лежать невозможно, а когда она сидит, то ей трудно дышать", – сказано в посте.

В комментариях местные жители подтвердили, что условия в больнице оставляют желать лучшего.

Санузел.
Facebook / Моя Лановеччина
На полу возле умывальника видно дыру.
Facebook / Моя Лановеччина

"Когда начали "наводить кипиш", то и оборудование новое в отделении начало неожиданно появляться, и мужчины в коридоре начали латать дыры. Значит, все возможно, лишь надо немного копнуть под зад, чтобы началось движение", – добавила автор поста.

Женщина также рассказала, что лекарства для лечения мамы пришлось покупать за свой счет.

Полный пост Марины Павловны.
Скриншот
Скриншот
Комментарии к посту.
Скриншот
Комментарии к посту.
Скриншот
Комментарии к посту.
Скриншот
Комментарии к посту.
Скриншот
Комментарии к посту.
Скриншот
Комментарии к посту.
Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, в Министерстве здравоохранения заявили, что заражение гриппом во время пандемии коронавируса представляет еще большую опасность для здоровья людей, и призвали делать прививки.

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