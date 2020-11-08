Врач о лечении COVID-19 в Харькове: кислорода нет, мы на уровне аборигенов

Харьковский врач-педиатр Андрей Пеньков раскритиковал подготовку больниц к COVID-19, отметив, что обеспечить достаточное количество коек в медучреждениях – мало, так как к ним нужно еще и подвести кислород.

Кандидат медицинских наук рассказал в интервью ТСН, что система лечения инфицированных коронавирусом нуждается в изменении, медицину нужно обеспечивать, в том числе и интеллектуально, а многих пациентов можно было бы лечить дома.

Пеньков и сам успел переболеть COVID-19. Болезнь он преодолевал дома, сам назначал себе лечение и делал себе уколы.

"У меня есть кислородный концентратор, который я купил в марте, мне показалось, что он сможет понадобиться. Я 4-й или 5-й человек, которому этот концентратор помог справиться с COVID-19 и лечиться в домашних условиях.

Это хорошо, что повезло, и более 10 литров кислорода в минуту, которые выдает этот концентратор, никому из пациентов не нужно было. Таких пациентов много, кому достаточно 2-3 дня подышать кислородом на фоне общего лечения и можно совершенно не занимать чье-то место в больнице, где есть высокопотоковая кислородная терапия", – рассказал медик.

Педиатр подчеркнул, что не всех пациентов необходимо отправлять в больницы. Кроме того, не всем нужно проходить КТ и принимать антибиотики.

"Нужно делать сортировки и понимать, какие пациенты нуждаются в госпитализации, а какие нет, если дома, то как лечить дома. Эту практику – с немедленным КТ-исследованием и назначением антибиотиков после ПЦР-тестов и КТ – если мы в течение месяца не преодолеем в стране, то можно считать, что мы на уровне аборигенов Амазонки. Пора бы уже проснуться, это абсолютно неправильный подход", – считает Пеньков.

Он добавил, что также нужно изменить подход к назначению лечения, "чтобы больные не ходили и не распространяли вирус в лабораториях, в КТ, в больницах, в поликлиниках".

Количество койкомест, как сказал врач, – это не абсолютный критерий готовности системы.

"Готовность системы – это когда в Китае тысячи зараженных, а они мобилизовались, построили госпитали, развернули койки в приспособленных помещениях. В них количество менеджеров за несколько дней увеличилось в 4 раза. Не врачей, а управленцев, так как нужно было заниматься менеджментом. Они дали полномочия всем, кому только можно, и решали все вопросы оперативно, чтобы справиться с этой всей ситуацией. В том числе, организовывали места, где были интенсивные пациенты и кислород.

У нас открыли койки, а там кислорода нет. Мы положили туда человека, который и дома может лечиться. А кислородом, как мне сказали, и с сатурацией 88 могут не забрать, потому что нет мест, и кому эти койки нужны, если кислорода нет", – пояснил Пеньков.

По его словам, в вопросе лечения новой инфекции врачи "каждый сам по себе".

"Слава богу, кислород подтянули, по сравнению с тем, что было в марте. Но есть же масса вещей, которые не работают. Никому не интересно", – сказал Пеньков.

"Можно и на улице лечение проводить, лишь бы грамотно. Мы видим и понимаем, в каком состоянии находится медицина. 30 лет по остаточному принципу. Мы должны признать, что у нас с медициной беда. Надо медицину приводить в норму. Не только в вопросе зарплат, но и интеллектуального обеспечения, вопросов образования, вопросов протоколов работы для всех", – добавил харьковский врач.

Андрей Пеньков ТСН

Напомним, в Харькове пациенты с COVID-19 выстраиваются в очередь за кислородом, а врачи вынуждены постоянно устраивать ротацию больных, чтобы как-то справиться. Более детально о ситуации в городе читайте в нашем материале по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинский врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская объяснила, почему для диагностики COVID-19 лучше использовать УЗИ легких, чем рентген грудной клетки.