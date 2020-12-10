Украинцам могут компенсировать лечение COVID-19 дома, – Радуцкий

Средняя стоимость лечения украинца с коронавирусом на стационаре в условиях интенсивной терапии обходится Национальной службе здоровья минимум в 14 тыс. гривен. Те, кто лечил COVID-19 в амбулаторной форме, могут получить компенсацию.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, выступая в эфире ток-шоу "Право на владу". Программа транслировалась на YouTube-канале ТСН 10 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Михаил Радуцкий Скриншот видео

Как сказал нардеп от "Слуги народа", лечение COVID-19 в больнице "идет полностью за счет НСЗУ".

Украинцы с подтвержденным коронавирусом, которые лечились дома (амбулаторная форма) могут получить компенсацию, предоставив чеки на покупку лекарств из аптек. Радуцкий добавил, что такую инициативу приняли два месяца назад.

"Если человек не находится на стационаре, то семейный врач консультирует его бесплатно, а лекарства все равно человек идет в аптеку и покупает. Мне очень тяжело сказать, сколько стоит этот набор", – высказался политик о стоимости лечения дома.

Он подчеркнул, что "люди в стационаре ничего не должны платить". Нардеп посоветовал писать заявление в полицию на врача, если в больнице требуют деньги за лечение COVID-19.

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