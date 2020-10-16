Лечение антителами могло спасти тысячи украинцев – академик о COVID-19

Лечение коронавирусной инфекции терапией антителами, которую проходил президент США Дональд Трамп, могло спасти от смерти более пяти тысяч украинцев.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил академик Национальной академии наук Украины, директор Института биохимии имени А. В. Палладина Сергей Комисаренко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, Трампа лечили антителами стоимостью 10 тысяч долларов. При этом в Украине есть антитела в сыворотке крови людей, которые выздоровели – реконвалесцентная плазма.

"Почему Трампа лечили антителами, а у нас никто не лечит наших больных? У нас более 100 000 человек переболели. Эти люди, хотя бы половина из них, имеют антитела в своей плазме, в сыворотке крови", – сказал Комисаренко.

Он предложил выбрать 10 тысяч доноров среди переболевших COVID-19 украинцев.

"Каждая доза донорской крови – это примерно 400 миллилитров плазмы, это три дозы для лечения людей, которые могут иметь осложнения. Мы бы спасли, если бы не половину, то хотя бы треть людей, которых мы потеряли", – отметил академик.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, новое исследование, проведенное в Индии, попыталось определить, может ли потеря чувства определенных запахов быть признаком инфицирования COVID-19. Участники исследования, которые не чувствовали двух запахов, с наибольшей вероятностью показали положительный тест на коронавирус.