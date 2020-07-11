Le Monde: 'Бабий Яр' – проект мемориала, который вызвал раздор в Украине

Надпись на фотографии: В местности Бабий Яр в Украине, где 29 и 30 сентября 1941 года было расстреляно в затылок 33 771 еврея Брендан Хоффман / "Нью-Йорк Таймс"

Французское издание Le Monde опубликовало статью о раздоре среди общественности в Украине из-за назначения художественным руководителем Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" (МЦГБ) российского режиссера Ильи Хржановского. Его постановка "Дау", открытая в января 2019 года в Париже в Театре де ла Вилль, Шатле и Центре Помпиду, вызвала острые дебаты из-за скандальных условий съемки с участием младенцев из детского дома.

OBOZREVATEL приводит полный текст публикации

ОБЗОР

Это можно было бы считать банальным спором между традиционным и современным подходом: схваткой суровых историков с художником, который причисляет себя к авангарду. Но будет уместно действовать столь резко, учитывая тему. В центре разногласий, которые вот уже несколько месяцев продолжаются в связи с проектом мемориала, посвященного Холокосту в Бабьем Яру, в Украине оказалась такая экстравагантная личность, известная и парижской публике, как российский режиссер Илья Хржановский. Его постановка "Дау", торжественно открытая в января 2019 года в Париже в Театре де ла Вилль, Шатле и Центре Помпиду, вызвала острые дебаты как из-за своих скандальных условий съемок, так и амбициозностью: посетители представления погружались в самое сердце советского тоталитаризма.

На этот раз возмущение вызвало его назначение: в начале года Илья Хржановский стал художественным руководителем Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" (МЦГБ), открытие которого планируется в 2023 году. Этот музей призван отдать дань уважения тем, кого нацисты убили в Бабьем Яру в Киеве: 33 771 человек были расстреляны в затылок 29 и 30 сентября 1941 года, затем на том же месте за период до ноября 1943 года было расстреляно более сотни тысяч человек – евреев, цыган, партизан, пленных...

Особенно активная кампания в прессе, которая развернулась в Украине, Израиле и США, дала понять, что 44-летний кинорежиссер может сделать с мемориала "Холокост-Дисней". Это словосочетание появилось благодаря историку австрийского искусства Дитер Богнеру, который в ноябре 2019 ушел со своего поста руководителя рабочей группы по формированию экспозиции МЦГБ.

"Чрезмерная терминология", – отметил Карел Беркгофф, который также сложил свои полномочия директора по истории. Тем не менее, этот нидерландский историк продолжает выражать опасения, что "памяти жертв представляется недостаточным". Такие опасения были вызваны документом под названием "мозговой штурм" художественного коллектива, который был представлен в сентябре 2019 Наблюдательном совете МЦГБ.

Он перечисляет "направления", по которым пошел бы музей, если бы состоялось назначение Ильи Хржановского: например, посетитель смог бы получить возможность "погружения" в историю. При этом зритель превратился бы в участника событий: в зависимости от своего психологического портрета и ответов на вопросы анкеты, он вошел бы в роль жертвы или палача.

"Он должен прожить этот" опыт ", – свидетельствует Карел Беркгофф. – Это касается даже еды, которая ему предлагается... Новая команда считает, что посетитель должен понять что-то о себе самом. Что он должен задать себе вопрос: "Могу ли я быть убийцей?". Такой подход – не для меня". И задает себе вопрос: "Можно ли проявлять такую "оригинальность", когда речь идет о Холокосте?"

Петиция

Презентация такого видения не заставила вздрогнуть ни членов совета, в состав которой входят российские и украинские меценаты – олигархи Виктор Пинчук, Павел Фукс, Михаил Фридман, и т.д., ни бывшего американского сенатора Джозефа Либермана, бывшего министра иностранных дел Германии Йошка Фишера, ни белорусскую писательницу Светлану Алексиевич, лауреата Нобелевской премии по литературе 2015 года. Девять месяцев спустя после фактического назначения Хржановского, начался скандал. Дело дошло до того, что примерно 300 украинских интеллектуалов и представителей художественной элиты потребовали освобождения российского режиссера, обвиняемого в том, что он опозорил образ мемориала.

1 мая около 300 украинских интеллектуалов и представителей художественной элиты потребовали освобождения российского режиссера, обвиняемого в том, что он опозорил образ мемориала

Их петиция, в частности, затрагивает и хаотичный процесс съемки "Дау", которая растянулась на период с апреля 2008 года по ноябрь 2011 года. Сотни участников – артистов и известных ученых, а также звезд порнографических фильмов, бывших агентов КГБ, шаманов, раввинов, неонацистов, и т.д. – были сняты в оторванном от мира "институте" в Харькове (Украина), где были воспроизведены условия советской жизни.

На основе отснятого материала были смонтированы около пятнадцати фильмов. Не так давно вокруг одного из них, "дегенерация", разгорелась ожесточенная перепалка. 20 апреля украинская студентка – нейропсихолог Елена Самойленко заявила, что лента перенасыщена сценами жестокого обращения с детьми. Николай Кулеба, уполномоченный президента Украины по правам ребенка, стал добиваться, чтобы полиция возбудила уголовное дело в связи с указанными фактами.

"В интервью г-н Хржановский объяснял как важно задействовать в его фильме сирот и детей, не обязательно здоровых, поскольку у них особая энергетика", – подчеркнула Елена Самойленко в интервью "Ле Монд".

Со времени своего показа в Париже "Дау" переживает попеременно то взлеты, то падения. Запланированная на 2019 презентация в Лондоне в форме опыта с погружением была отменена, так же, как и в 2018 году в Берлине. В России Министерство культуры заблокировало дистрибуцию фильмов, вышедших в рамках "Дау", которые были приравнены к "пропаганде порнографии". Тем не менее, эти фильмы продолжают участвовать в различных фестивалях. Как и фильм "Наташа", который получил "Серебряного медведя за выдающиеся художественные достижения", фильм "Дегенерация" был показан в конце февраля на Берлинале.

"Оба фильма получили хороший прием, мы продали на них права в десяток стран, – указывает Филипп Бобер, французский продюсер "Дау". – Я работал со скандальными кинематографистами, Ларсом фон Триером, Ульрихом Зайдль... В любом скандале я пытался понять причины ошибки. Атаки, нацеленные на Илью, вызывают во мне больше сомнений: каким образом люди умудряются создавать такие бури в стольких стаканах воды?"

В романе "Благотворительные" (2006) Литтелл описывает убийство в Бабьем Яру от лица рассказчика, офицера СС Макса Ауэ; в 2019 году писатель принимал участие в парижском этапе "Дау". В интервью "Ле Монд" франко-американский автор утверждает, что сцены "Дегенерации", изображающие четырех плачущих младенцев, были сняты с соблюдением "всех действующих требований".

"Это ужасные моменты. Но, конечно же, речь идет о чистом вымысел, – убеждает он. – Органами санитарного контроля были выданы разрешения. Четыре медсестры из детского дома сопровождали младенцев в течение всего периода съемок, это были единственные люди, которые могли к ним прикасаться".

Если верить Литтелл, постановка, монтаж и звуковая дорожка со преувеличили "эффект страха младенцев, которые на самом деле кажутся абсолютно спокойными, если посмотреть все рабочие кадры". Писатель считает, что обвинения против Хржановского, "некоторые из которых к сожалению, имеют следы антисемитизма", основанные на "интеллектуальных различиях и, в частности, экономической и политической соперничестве". Он сравнивает их с атаками на историка Юрия Дмитриева и кинорежиссера Олега Сенцова, преследуемых в России за, соответственно, "педофилию" и "терроризм".

"Господин Хржановский, к сожалению, попал в центр конфликта, не касается его непосредственно", – заключает он.

Такое же чувство разделяет и исполнительный директор Мемориала Макс Яковер: "Дау был показан в Париже и в Берлине, и тут вдруг выясняется, что в нем было жестокое обращение с детьми? – удивляется он. – Многие не хотят этого проекта. "Действительно, Бабий Яр – это больной вопрос. С 1990-х годов большинство инициатив по увековечению памяти жертв провалились, если не считать документального фильма о выживших в массовом бойни "Назови свое имя" (Spell Your Name), который был показан в Киеве в 2006 году в присутствии сопродюсеров фильма Стивена Спилберга и Виктора Пинчука.

"Украина – это страна, охваченная войной, которая до сих пор находится в поисках собственной идентичности, своих героев ... и которая пока не смогла найти своего" Жана Мулен ". Историк, бывший член мемориала

В Украине, "кровавые земли" которой, описанные американским историком Тимоти Снайдером, последовательно опустошались советами и нацистами, риск конкуренции в увековечении памяти жертв воспринимается очень серьезно. В частности, невозможно возвращаться к этому эпизоду, не подчеркивая сотрудничество многих представителей украинского национализма. Тема взрывоопасная, непрерывно эксплуатируемая российским соседом. На Донбассе украинская армия с 2014 года противостоит сепаратистам, которых спонсирует Россия. И для Москвы те, кого Киев называет "патриотами", является всего лишь "фашистами"... "Украина – это страна, охваченная войной, которая до сих пор находится в поисках собственной идентичности, своих героев... и которая пока не смогла найти своего "Жан Мулен", – отметил историк, бывший член мемориала.

В таком контексте российское финансирование мемориала, как минимум, вызывает беспокойство. С момента запуска проекту в 2016 году высказывается множество опасений: не возникнет риск уменьшить преступные деяния коммунистического режима, чтобы исказить память о массовом убийстве? Разве в 1960-е годы Советский Союз не дал разрешение кирпичным заводам сбрасывать отходы в ров? Разве не был построен спортивный центр на могилах? Для власти речь шла о том, чтобы не отделять страдания евреев от страданий других людей: "Мемориальные доски советской эпохи вспоминают" невинных жертв гитлеровского фашизма", вы никогда не найдете там слова "еврей" или "еврейка". Режим поддерживал миф о том, что все советские люди умерли в бою", – подчеркивает отец Патрик Дебуа, автор книги "Холокост от пуль".

Жестокая реальность

Стремясь достичь успеха там, где другие потерпели поражение, члены Наблюдательного совета мемориала "Бабий Яр", и, в частности, российский и израильский бизнесмен Михаил Фридман выступают за назначение руководителем Ильи Хржановского.

"Михаил не финансировал "Дау", но является давним другом Ильи", – подтверждает канадская продюсер Мартина дьАнґлежан-Шатийон, которая летом 2019 покинула авантюру "Дау" после трех "изнурительных" лет работы. Занимая седьмое место по уровню доходов в России в 2017 году по версии "Форбс", Фридман владеет активами в таких секторах, как энергетика, финансы и телекоммуникации.

"Мы хотели создать что-то необычное", – отметил польский политик Марек Сивец, бывший исполнительный директор мемориала. – Мы сказали себе: "Нужно идти дальше. Шокировать публику. "Все были с этим согласны. И Илья был представлен как человек, который способен представить новые идеи".

После его прибытия новая команда отметила жестокую реальность: для многих подростков или молодых людей Бабий Яр – это не более, чем название автобусной остановки. "Как говорить об этой драме с молодым поколением? Вот в чем вопрос", – объяснил Макс Яковер. Рассматривались различные подходы, в том числе и тот, на который посыпалось столько обвинений в том, что мы хотим совместить увековечения жертв и развлечение. "Речь шла только о нашем общем видении", – сказал в свою защиту директор.

"Мемориал – не первая попытка переноса прошлых событий в настоящее с использованием современных технологий", – напомнил член Наблюдательного совета, имея в виду голограммы Стивена Спилберга для иллюстрации рассказов людей, переживших Холокост. Со своей постановкой "Дау" Хржановский претендовал на другой очень современный подход: "воспроизведение событий прошлого", который заключался в том, чтобы реконструировать исторические события в наиболее живой форме – вплоть до превращения зрителя в участника. "Воспоминание о войне стал слишком абстрактным для молодежи. Говорить им о Гитлере – это иногда как говорить о Наполеоне", – заметил один из историков, член команды мемориала, пожелавший не называть своего имени.

Взаимодействие с общественностью

Несмотря на споры, развернувшиеся весной, Хржановский не отказался от воплощения своих идей: "Обсуждать темы прошлого невозможно без упоминания настоящего", – объяснял он 11 июня, представляя Наблюдательном совете прогресс в своей работе. Документальный фильм о Бабьем Яре был заказан престижном украинском кинорежиссеру Сергею Лозницы. Благодаря оцифровке архивов мемориал, как обещает Хржановский, позволит установить точные места убийств и восстановить личную историю каждой жертвы. И взаимодействие с общественностью будет очень кстати. Следуя своего рода бортового журнала жертвы, посетитель получит приглашение ответить на вопросы, которые определят его путь. Например: "Должен ли я признать себя евреем?". "Надо, чтобы люди почувствовали определенную эмоцию", – уверяет Хржановский.

Со времен "Дау" режиссер начал тесно сотрудничать с семьей судьи Давида Бартова (1924-2018), который был главой "Натив" – подпольной организации, занимавшейся помощью евреям СССР в эмиграции в Израиле к падению Берлинской стены. И тема увековечения памяти жертв Бабьего Яра очень близка его сердцу. "Каким был советский менталитет?" Я этого не помню, а значит, этого никогда не было", "Это было, но все происходило совершенно по-другому "или" это происходило, но в значительно меньшей степени". Амнезия – это наше беда", – писал Хржановский в своем обращении в "Иерусалим Пост" 24 января. Он вспоминал о детстве своей матери, Марии Нейман, которая в момент спаслась во время уничтожения нацистами еврейского общества в Виннице (Украина) в 1942 году: "Я страдаю, когда думаю об убийствах евреев. Я хочу, чтобы посетители Бабьего Яра проживали историю этой трагедии, как свою личную, и чтобы история никогда не повторилась".

Должен ли быть создан мемориал? В конце июня украинский министр культуры Александр Ткаченко отметил, что он поддерживает идею создания государственного музея. В то же время бывший президент Леонид Кравчук, который первым признал в 1991 году ответственность Украины за массовые убийства, вошел в наблюдательный совет МЦГБ. В марте 2017 Леонид Кравчук принимал участие вместе с другими бывшими главами государств, в конференции, организованной продюсерами "Дау" в Палате общин в Лондоне под грифом секретности. Тема встречи по-прежнему актуальна: "Главные действующие лица политической мифологии: как лица и группы людей творят историю?"

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