"Л/ДНР" устроили засаду для ВСУ на Донбассе: много убитых и раненых, – ООС
Вооруженные формирования России за прошедшие сутки, 13 июля, 18 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела погиб военный медик и трое украинских защитников, один воин получил ранение, а еще один – боевое травмирование.
Об этом говорится в утренней сводке штаба Операции объединенных сил. Оккупанты применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В ООС рассказали, что во время эвакуации тела погибшего военнослужащего, вблизи поселка Зайцевого, передвигаясь к месту гибели нашего защитника эвакуационная группа попала в заранее подготовленную засаду оккупантов. Враг применил стрелковое вооружение практически вплотную расстреляв представителей эвакуационной группы.
"В результате обстрела погиб военный медик, один воин получил ранения, а еще один – боевое травмирование. Дальнейшие эвакуационные мероприятия были невозможны, ведь враг продолжил обстрел уже из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В настоящее время тела наших защитников находятся на месте обстрела и потребует эвакуации. В общем, за прошедшие сутки, к сожалению, трое наших мужественных защитников погибли, один был ранен и еще один получил боевое травмирование", – отметили в ООС.
Вместе с тем, по подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки наши защитники уничтожили одного и ранили двух захватчиков.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Сартаны и Водяного противник открывал огонь из 120-ти мм минометов. По защитникам Авдеевки и пищевики враг неоднократно применял минометы 82-го калибра, гранатометы и пулеметы. Также гранатометы различных систем и стрелковое оружие оккупанты задействовали у Каменки и Славного, а недалеко от населенного пункта Первомайское – крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", крупнейшая вражеская вооруженная активность наблюдалась неподалеку Луганского, Крымского и Орехово. На этих участках линии фронта противник вел огонь из минометов калибра 120 мм. С минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал опорные пункты наших защитников рядом с Хутором Свободный. Не было спокойно и у Майорская. Здесь после обеда агрессор использовал ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Вооруженные формирования РФ обстреляли и участок разведения сил и средств №2 Золотое выпустив 1 мину калибра 120 мм.
"Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий. По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки наши защитники уничтожили одного и ранили двух захватчиков. С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня", – сказано в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Авдеевки.
"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди наших защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – подытожили в ООС.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на Донбассе во время эвакуации погибшего бойца Вооруженных сил Украины был убит военный медик. Еще двое бойцов получили ранения.
Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что на эвакуацию погибшего под Горловкой разведчика отправилась группа в составе девяти военнослужащих, однако они попали в тройную засаду.