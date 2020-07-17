"Л/ДНР" устроили минометный обстрел ВСУ на Донбассе: Украина понесла потери

Вследствие вражеских обстрелов войсками России на Донбассе за прошедшие сутки, 16 июля, трое украинских защитников получили ранения, еще один воин – боевое травмирование.

Всего террористы 13 раз нарушили режим тишины, применяя запрещенные Минскими договоренности артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие, говорится в утренней сводке штаба Операции Объединенных сил.

Украинский ответ был адекватным – после чего враг прекратил свою активность. По данным разведки, 16 июля наши защитники уничтожили одного и ранили по меньшей мере еще одного захватчика.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник пять раз открывал огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, зенитной установки и стрелкового оружия по защитникам Водяного. Вблизи Опытного агрессор использовал не только гранатометы, но и пулеметы и стрелковое оружие. На подступах к Старогнатовке, Гнутово и Авдеевки враг вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а неподалеку Марьинки – из пулеметов и снайперского оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Новозвановки агрессор применил артиллерийские системы калибра 122 мм. Неподалеку Причепиловки противник вел огонь из минометов 120-го калибра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Также у населенного пункта Орехово по нашим опорным пунктам российско-оккупационные войска задействовали минометы 120-го и 82-го калибра, а еще – гранатометы и пулеметы.

С начала текущих суток, 17 июля, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.

"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили враждебные обстрелы. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – подытожили в ООС.

Сводка ООС за 16 июля Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

Сводка ООС за 16 июля Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские бойцы, которые выполняют задачи в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, уничтожили взводный-опорный пункт пророссийских боевиков.