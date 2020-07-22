"Л/ДНР" ударили по ВСУ на Донбассе: погиб украинский воин

Вследствие вражеских обстрелов вооруженными силами России на Донбассе за прошедшие сутки, 21 июля, один украинский военный погиб, еще один получил ранения.

Об этом говорится в утренней сводке штаба Операции Объединенных сил в Facebook. Сообщается, что оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня. ВСУ в ответ на обстрелы своих позиций дали врагу адекватный ответ и продолжают контролировать ситуацию на линии соприкосновения.

"За прошедшие сутки, вследствие вражеских обстрелов, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий, еще один воин – получил ранения. Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким павшего героя, а раненому военнослужащему желает скорейшего выздоровления. Для осуществления мероприятий с отпора и сдерживания вооруженной агрессии наши воины умело задействовали дежурные огневые средства. Ответ был адекватным – после чего враг прекратил свою активность", – сказано в сообщении.

В ООС отметили, что враг обстрелял наши позиции из 120-ти и 82-х мм минометов, гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Новотошковского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, а вблизи Крымского – с 82-х мм минометов, гранатометов и пулеметов. У населенного пункта Хутор Вольный агрессор тоже применил крупнокалиберные пулеметы и автоматические станковые гранатометы.

Неподалеку Гнутово враг два раза открывал огонь из минометов калибра 82 мм и гранатометов. С крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем агрессор дважды обстреливал наши опорные пункты вблизи Павлополь. Также оккупанты вели огонь из вооружения БМП по украинским воинам у Лебединского, а рядом с Водяным – задействовали станковые противотанковые гранатометы.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник применил вооружение запрещенное Минскими договоренностями и обстрелял наши позиции с 120 мм минометов у Майорска.

По защитниках Марьинки агрессор дважды использовал гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. А в по окрестностям Лебединского – станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

"Украинсие подразделения действовали адекватно обстановке и принимали необходимые меры по подавлению огневых средств противника. Прицельным огнем Объединенные силы решительно пресекали все провокации врага. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – отметили в ООС.

Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты осквернили тело украинского медика Николая Илина, который был убит во время обстрела у зайцев на Донбассе 13 июля.