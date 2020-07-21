"Л/ДНР" убили украинского воина, еще одного травмировали: в ВСУ ответили, – ООС

Российские вооруженные формирования на Донбассе за прошедшие сутки, 20 июля, 17 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие их обстрелов погиб украинский военный, еще один получил ранения.

Об этом говорится в утренней сводке штаба Операции Объединенных сил в Facebook. Отмечается, что оккупанты обстреливали ВСУ из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия.

"За прошедшие сутки, вследствие вражеских обстрелов, к сожалению погиб один украинский военнослужащий, еще один воин – получил ранения. Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего героя, а раненому военнослужащему желает скорейшего выздоровления", – сказано в сообщении.

В то же время, как сообщается, оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил.

"Такие коварные действия агрессора без ответа не остались – огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника. По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили двух захватчиков", – отметили в ООС.

Неподалеку Мироновского противник применил артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти мм минометы. Опорные пункты наших защитников вблизи Шумел враг дважды обстреливал из гранатометов различных систем, стрелкового и снайперского оружия. У Орехово и Новотошковского агрессор вел огонь по украинским воинам с минометов 120-го и 82-го калибров. А рядом Причепиловки, Попасной и Луганского захватчики задействовали гранатометы и пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко Марьинки, Старогнатовки, Павлополя, Широкино, Каменки, Гнутово, Водяного и Опытного вооруженные формирования РФ применили против наших воинов гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в понедельник, 20 июля, был убит 26-летний украинский военнослужащий Василий Кравченко.