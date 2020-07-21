'Л/ДНР' убили украинского воина, еще одного травмировали: в ВСУ ответили, – ООС

"Л/ДНР" убили украинского воина, еще одного травмировали: в ВСУ ответили.

Российские вооруженные формирования на Донбассе за прошедшие сутки, 20 июля, 17 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие их обстрелов погиб украинский военный, еще один получил ранения.

Об этом говорится в утренней сводке штаба Операции Объединенных сил в Facebook. Отмечается, что оккупанты обстреливали ВСУ из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия.

"За прошедшие сутки, вследствие вражеских обстрелов, к сожалению погиб один украинский военнослужащий, еще один воин – получил ранения. Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего героя, а раненому военнослужащему желает скорейшего выздоровления", – сказано в сообщении.

В то же время, как сообщается, оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил.

"Такие коварные действия агрессора без ответа не остались – огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника. По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили двух захватчиков", – отметили в ООС.

Неподалеку Мироновского противник применил артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти мм минометы. Опорные пункты наших защитников вблизи Шумел враг дважды обстреливал из гранатометов различных систем, стрелкового и снайперского оружия. У Орехово и Новотошковского агрессор вел огонь по украинским воинам с минометов 120-го и 82-го калибров. А рядом Причепиловки, Попасной и Луганского захватчики задействовали гранатометы и пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко Марьинки, Старогнатовки, Павлополя, Широкино, Каменки, Гнутово, Водяного и Опытного вооруженные формирования РФ применили против наших воинов гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Л/ДНР" убили украинского воина, еще одного травмировали: в ВСУ ответили, – ООС Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

"Л/ДНР" убили украинского воина, еще одного травмировали: в ВСУ ответили, – ООС Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в понедельник, 20 июля, был убит 26-летний украинский военнослужащий Василий Кравченко.