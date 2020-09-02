'Л/ДНР' трижды нарушили перемирие на Донбассе: в ООС рассказали про обстрелы

Российские вооруженные формирования на Донбассе за прошедшие сутки, 1 сентября, трижды нарушили договоренности о всеобъемлющем прекращении огня, достигнутые 27 июля.

Как отметили в утренней сводке штаба Операции Объединенных сил в Facebook, в районе Водяного было зафиксировано огневую активность террористов из стрелкового оружия и АГС-17. Также враждебные провокации имели место на участках фронта в районе населенных пунктов Майорск, где зафиксировано выстрел из ручного противотанкового гранатомета и Марьинки, где отмечено несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия.

В штабе отметили, что действия врага были провокационными и не несли угрозы жизни наших воинов. Украинские защитники оружие в ответ не применяли.

Вместе с тем, с начала текущих суток, 2 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина. В полосах ответственности наших бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется нашими воинами. Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны, соблюдая полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, 31 августа, вооруженные формирования России дважды нарушили режим прекращения огня. Провокационные выстрелы зафиксировали около двух населенных пунктов.

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