"Л/ДНР" понесли потери на Донбассе: появилась свежая статистика с фронта

Российские террористы "Л/ДНР" понесли очередные потери на Донбассе. Так, за период с 11 по 19 августа они потеряли четверых оккупантов.

Актуальные сводки с фронта опубликовали на сайте "Информационное сопротивление".

"Так, в 1 АК – 1 омсбр (Кальмиусское) – один военнослужащий. В 2 АК – 7 омсбр (Брянка) – два военнослужащих, в 6 омсп (Кадеевка) – один военнослужащий", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL ранее, 19 августа вблизи Луганского и дважды у Попасной ВСУ зафиксировали огневую активность вооруженных формирований РФ.

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