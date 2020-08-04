В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе, несмотря на режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, за минувшие сутки, 3 августа, было зафиксировано три вражеских обстрела.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС. Отмечается, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Украинские военные огонь в ответ не открывали. Ситуация остается полностью контролируемой украинским воинами.

В штабе уточнили, что, в частности, утром один провокационный выстрел из станкового противотанкового гранатомета враг совершил у Южного, а в обед несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия было слышно неподалеку Марьинки. Еще один выстрел из подствольного гранатомета раздался вблизи Майорска.

"На всех участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере. Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали", – отметили в ООС.

Кроме того, ночью 4 августа было зафиксировано один провокационный выстрел со стороны врага с подствольного гранатомета у населенного пункта Пески. В ответ на провокацию наши защитники огонь не открывали.

В ООС добавили, что кроме украинских военнослужащих в районе проведения операции надлежаще исполняют свои задачи и другие подразделения Объединенных сил. В частности, 40 неизвестных взрывных устройства нашли подразделения ГСЧС во время разминирования по заявкам жителей прифронтовых населенных пунктов Донбасса. В общем по распоряжению Командующего Объединенных сил только за прошедшие сутки было проведено разминирование площади почти 2 гектара.

"Л/ДНР" открыли огонь из гранатометов на Донбассе – штаб ООС Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

"Л/ДНР" открыли огонь из гранатометов на Донбассе – штаб ООС Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 августа оккупанты также осуществили два провокационных обстрелы позиций Объединенных сил вблизи Южного и Красногоровки. Воины ВСУ не ответили на обстрелы и удержали контроль над ситуацией. Потерь и ранений в рядах защитников Украины за прошедшие сутки зафиксировано не было.