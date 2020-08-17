"Л/ДНР" нарушили перемирие на Донбассе и подобрались к позициям ВСУ – штаб ООС

Украинские военные зафиксировали очередное нарушение террористами "Л/ДНР" на Донбассе договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы – они укрепляют свои позиций около украинских подразделений.

Об этом говорится в утренней сводке штаба Операции Объединенных сил в Facebook. Отмечается, что вблизи временно оккупированного населенного пункта Ужовка противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений у Водяного.

В то же время, обстрелов за прошедшие сутки, 16 августа, зафиксировано не было. В ООС добавили, что 17 августа введенный режим тишины сохраняется в полной мере. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

"16 августа на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове предоставить достойный отпор на возможные опасные действия врага", – сказано в сообщении.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан в своем канале в Telgram уточнил потери оккупантов за прошедшие сутки.

Facebook / Анатолий Штирлиц

Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

Как писал OBOZREVATEL, российские террористы "ЛНР" 15 августа обвинили Вооруженные силы Украины в снайперском обстреле в районе населенного пункта Логвиново, в результате которого якобы погиб один наемник оккупантов.