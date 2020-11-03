"Л/ДНР" на Донбассе открыли огонь из гранатометов по ВСУ – штаб ООС

Карина Бондаренко Общество 08:05, 3.11.2020 Обновлено: 08:22, 3.11.2020

За прошедшие сутки, 2 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Так, в районе населенного пункта Шумы противник применил подствольный гранатомет и стрелковое оружие, а неподалеку Старогнатовки – подствольный гранатомет, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие вражеских выстрелов не было.

С начала текущих суток, 3 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдалась тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Сведения с фронта за 2 ноября.
Штаб ООС

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Николаевской области1 ноября провели в последний путь погибшего на Донбассе военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты Владимира Бондарюка (позывной Пиндос).

Комментировать
Общество

Смотрите также

В Минздраве допустили повторное закрытие метро в Киеве

КСУ рассмотрит закон "о дискриминации русскоязычных". Сгорел сарай, гори и хата

Верные Украине навсегда: погибшие герои октября 2020-го. Фото и истории

Дыра в бюджете, роспуск Рады и отставка КСУ: главные тезисы эфира с Зеленским

КСУ внезапно изменил повестку дня и собрался на закрытое заседание по рынку земли