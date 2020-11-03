"Л/ДНР" на Донбассе открыли огонь из гранатометов по ВСУ – штаб ООС

За прошедшие сутки, 2 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Так, в районе населенного пункта Шумы противник применил подствольный гранатомет и стрелковое оружие, а неподалеку Старогнатовки – подствольный гранатомет, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие вражеских выстрелов не было.

С начала текущих суток, 3 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдалась тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Николаевской области1 ноября провели в последний путь погибшего на Донбассе военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты Владимира Бондарюка (позывной Пиндос).