'Л/ДНР' атаковали ВСУ на Донбассе, есть раненый, – ООС

Вследствие вражеских обстрелов российскими наемниками на Донбассе в прошедшие сутки, 6 июля, один украинский воин получил боевое травмирование.

Об этом говорится в утренней сводке штаба Операции Объединенных сил в Facebook. Всего оккупанты 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

"Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий. За минувшие сутки в результате обстрелов противника один украинский воин получил боевое травмирование", – отметили в штабе.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Новгородского противник применил артиллерийские системы калибра 122 мм, а позже – 120-ти мм минометы. На подступах к населенным пунктам Зайцево и Южное враг также использовал минометы 120-го калибра, а неподалеку Хутора Свободный – гранатометы различных систем и пулеметы.

По укреплениям украинских воинов неподалеку Верхнеторецкого, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", агрессор открывал огонь из 120-ти мм минометы, а у Старогнатовки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В то же время, с начала текущих суток, 7 июля, вооруженные формирования России на Донбассе 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупант вел огонь на подступах к Новотошковскому. Вблизи Старогнатовки враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а неподалеку Водяного – из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил. По имеющейся информации за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – отметили в ООС.

Сводка ООС за 6 июля Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

Сводка ООС за 6 июля Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 6 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты пошли в атаку и понесли потери. По данным разведки, уничтожены и ранены двое террористов.