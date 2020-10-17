"Л/ДНР" атаковали позиции ВСУ на Донбассе – штаб ООС

За прошедшие сутки, 16 октября, вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Так, перемирие дважды нарушили недалеко от населенного пункта Водяное, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

На этом участке днем противник вел огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а вечером совершил дистанционное минирование перед украинскими позициями, применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2.

Кроме того, в районе Марьинки противник применял автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.

На вражеские огневые провокации украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

"С начала текущих суток, 17 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", – добавили в штабе ООС.

Сведения с фронта за 16 октября. Штаб ООС

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина ведет подготовку к очередному разведению войск на Донбассе на четырех направлениях, а также готовит к открытию два контрольно-пропускных пункта въезда-выезда.