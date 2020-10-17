"Л/ДНР" атаковали позиции ВСУ на Донбассе – штаб ООС
Враг устроил провокации на участке фронта вблизи Водяного и Марьинки
Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали
Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не было
За прошедшие сутки, 16 октября, вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Так, перемирие дважды нарушили недалеко от населенного пункта Водяное, сообщили в пресс-службе штаба ООС.
На этом участке днем противник вел огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а вечером совершил дистанционное минирование перед украинскими позициями, применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2.
Кроме того, в районе Марьинки противник применял автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.
На вражеские огневые провокации украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.
Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.
"С начала текущих суток, 17 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", – добавили в штабе ООС.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина ведет подготовку к очередному разведению войск на Донбассе на четырех направлениях, а также готовит к открытию два контрольно-пропускных пункта въезда-выезда.