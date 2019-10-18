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18 октября • обновлено в 10:14
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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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Лавру построили еще до появления России

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Нереальной красоты зрелище. До войны я каждые несколько месяцев гоняла сюда по трассе из Харькова в Донецк. Совсем немного не доезжая до Славянска, сворачиваю налево и попадаю в маленький городок Святогорск. Ближе к Лавре, утопая в зелени, здесь тесно разместились базы отдыха для "донецких". Это мы так с друзьями окрестили края, куда съезжались на выходные и богатые промышленники из Донецка, и паломники в Святогорскую Лавру, и высокие чины из того же Славянска, и, собственно, всей области.

Нет, я не верю в Бога. Не случилось. Но края настолько красивые, что захватывает дух, и поэтому тянет сесть за руль и приехать сюда снова и снова. Я скорее критична, чем наивно-романтична. Мне интересна не служба, когда невозможно протолкнуться в толпе приезжих, не вмещающихся в церкви, и поэтому стоящих на ступеньках, на пороге, во дворе. Много раз поднимавшаяся на самый верх этого комплекса, на гору, я скорее пыталась понять - что и как здесь устроено.

Википедия гласит (а я скажу на понятном языке), что построена Лавра была еще до появления России как таковой. Здесь прятались наши предки от набегов татар, защищали иконы от иконоборства Византии. Сюда стекались потоки христиан в поисках защиты. Однажды, когда появилось то самое "Московское царство", здесь разместили свою охрану их князья, на Святых Горах. Я думаю, они вот так, проездом, решили зайти в гости, увидели прочные стены, реку, которая защищала подходы к Лавре, и решили прибрать эти места к рукам. Постепенно охрана Московских князей стала диктовать здесь свои правила, превратилась в местных монахов и заявила свои права на Лавру.

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Глядя на огромный развлекательный и торговый комплекс напротив Лавры, по эту сторону реки, куда попадаешь сначала, я задумываюсь. А кто здесь главный, в этом городке? Местные власти или тот самый Московский патриархат, который владеет Лаврой? И кому принадлежит торговый и ресторанный бизнес, встречающий эти тысячи приезжих? И не является ли это одним целым с московскими попами, которые однажды оккупировали эти невероятно красивые места?

Во время российско-украинской войны Святогорская Лавра отказалась отпевать погибших бойцов АТО. А еще ширилась информация, что глава этого комплекса сотрудничает с российским ФСБ. В общем, не мне об этом судить, но я вижу это по-своему просто. "Это не наши еноты".

Собственно, они поступили так же, как всегда: ехали мимо, увидели кем-то созданное, оно им приглянулось, и они это забрали. А настоящих хозяев вытеснили за дверь.

Вот они какие. Их пресловутые скрепы...

А места бесподобные. Однажды выберусь в Краматорск и заеду снова. Потому что это наше. Если, конечно, Зеленский не сдаст эти места с потрохами, со своим разведением войск. Донецкая область, все-таки.

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Автор
Елена Кудренко Елена Кудренко
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Новости России война Донбасс Донецкая область Новости Донбасса
Источник
Источник: Facebook Олени Кудренко
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