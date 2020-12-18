Лаврову на Балканах подарили украденную в Украине икону

Министру иностранных дел России Сергею Лаврову в Боснии и Герцеговине подарили 300-летнюю икону, вероятно, вывезенную с оккупированного Донбасса.

Об этом сообщает местный сайт Klix.ba. Украденную реликвию преподнес российскому дипломату сопрезидент от сербской общины Милорад Додик.

Печать на обороте иконы свидетельствует о том, что она была собственностью Украинской ССР. По словам Додика, икону нашли в Луганске.

Данный факт стал причиной дипломатического скандала между нашей страной и Боснией и Герцеговиной.

Посольство Украины уже направило местным властям ноту, в которой потребовало объяснить, что это за икона и каким образом она попала в страну.

В документе также говорится, что Луганск временно оккупирован Российской Федерацией, поэтому сокрытие информации о происхождении иконы будет "означать поддержку агрессивной политики РФ против Украины".

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко уточнил, что должна состояться встреча с официальными представителями МИД Боснии и Герцеговины.

Министр иностранных дел страны Бисера Туркович посчитала "серьезными" обвинения украинской стороны и обратилась к местной прокуратуре с просьбой разобраться, как собственность Украины оказалась на территории Боснии и Герцеговины.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что между Россией и Чехией произошел дипломатический скандал после объявления персонами нон грата и высылкой из страны двух российских дипломатов.

Причиной высылки стало утверждение чешских властей о том, что один из сотрудников посольства РФ намеренно направил контрразведке ложную информацию о планируемом нападении на чешских политиков. По мнению премьера страны, действия привели к "осложнению чешско-российских отношений".